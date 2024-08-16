TVB花旦19歲處女作出土　超清純堪稱第一代宅男女神：出道即巔峰

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）雖然已是一女之母，但保養得宜的她仍Keep住童顏，身形更是Fit到爆！日前有網民在社交平台分享了多張陳自瑤電影處女作《愛上我吧》的劇照，更留言激讚：「出道即巔峰，千禧年間中國第一代女網紅！認識微軟女孩陳自瑤的網友沒有40也起碼上30了，千禧年間的審美放到現在並不過時，甚至更好。《愛上我吧》是陳自瑤出道的第一部電影，也是最好的一部。當年20歲的她一臉的嬰兒肥清純美好，如今40多歲卻是性感動人，歲月神奇。」

陳自瑤（Yoyo）一向保養得宜。（IG@chenchiyiu）

身材出眾。（IG@chenchiyiu）

一向好Fit。（IG@chenchiyiu）

有網民在社交平台分享了多張陳自瑤電影處女作《愛上我吧》的劇照。（影片截圖）

陳自瑤早在2000年以模特兒身份入行，憑女神級樣貌及長腿好身材大受歡迎，出道初期已拍過不少廣告，更擔正演出2001年電影《愛上我吧》女主角，當年未夠20歲的她樣貌青澀，雖然有點Baby Fat，但非常甜美可人，網民紛紛留言激讚：「真的好漂亮，純净的美」、「笑起來好甜」、「真好看，天然臉沒整容」、「從小美到大」，而陳自瑤本人亦有現身留言：「很珍貴的一組照片，謝謝你們🙏🏼🙏🏼，我也要好好收藏。」

樣貌青澀。（影片截圖）

甜美可人。（影片截圖）

有點Baby Fat。（影片截圖）

當年未夠20歲。（影片截圖）

陳自瑤本人亦有現身留言。（網上截圖）

+ 7

據知陳自瑤當年被微軟睇中，成為中國地區形象代言人，亦是台灣OFFICE系統形象大使，被封為「微軟第一美女」，而她的靚相亦在內地網上瘋傳，堪稱是第一代宅男女神！2004年陳自瑤跳入電視圈，加入TVB後拍過不少劇集，近年更愈戰愈勇，2021年憑《寶寶大過天》首奪「最佳女配角」，今年更擔正劇集《婚後事》女主角，演出大獲好評。而現時的陳自瑤與當年相比顏值完全冇跌Watt，更增添幾分女人味，狀態大勇！

陳自瑤當年被微軟睇中，成為中國地區形象代言人，亦是台灣OFFICE系統形象大使，被封為「微軟第一美女」。（網上圖片）

堪稱是第一代宅男女神！（網上圖片）

《婚後事》女主角。（IG@chenchiyiu）

零跌Watt！（IG@chenchiyiu）

有「TVB最索人妻」之稱。（IG@chenchiyiu）

零贅肉！（IG@chenchiyiu）

積極直播帶貨。（IG截圖）