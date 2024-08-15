鄭中基網台繼續收集匪夷所思投稿　網民：最匪夷所思嘅你都未交代

鄭中基（Ronald）於本月初無預警下宣布與經理人何慶湘中止合作，指對方工作和道德操守有問題，經理人過往經常在Ronald創立的YouTube頻道「機動電視台」孖住亮相，而網台其中一個常駐主題就是「匪夷所思」系列，他們會開出不同主題，例如上月就有「留學之匪夷所思」，叫網民投稿，Ronald會於節目上讀出，並分享自己的經歷，而這個題材亦是收視保證之一。

「匪夷所思」系列是「機動電視台」極受歡迎的環節。（YouTube）

「匪夷所思」上次出片是一個月前。（YouTube）

由於Ronald在早前的聲明中，雖然表示網台將繼續營運，但曾講過「本人與機動娛樂立即終止合作」、「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息」等等，又表示將赴美戒酒，都令人認為好一段時間未能再於幕前見到Ronald。然而今日（15日）「機動電視台」卻出Post繼收集「一人一個醫院之匪夷所思」，網民對此都感到匪夷所思，紛紛關心Ronald是否會繼續主持，畢竟以往都是由他讀留言，若換人定必失色不少。粉絲們留言為他打氣，希望仍然可以在節目上見到他。

機動電視台今日（15日）在不同平台出Post，收集「匪夷所思」系列投稿。（IG@rtv_runningteam）

觀眾們都認為，只能由鄭中基演繹「匪夷所思」系列。（Threads）

然而，更多網民關注的，是他們至今未有交代何慶湘的操守問題，留言追問：「匪夷所思嗰樣嘢你哋都未交代」、「最匪夷所思嘅係你哋諗住唔作任何解釋😂😂😂😂」

網民認為最匪夷所思的，是機動電視台至今未交代到底何慶湘犯了什麼道德操守問題。（IG圖片）