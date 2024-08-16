全能音樂人葉彥廷一手包辦新歌曲詞編監　仲同過MC、MIRROR合作

全能音樂人葉彥廷（Frankie）歴年來屬於自己的作品貴精不貴多，他在錄音室集作曲、編曲和監製於一身，在舞台上可以擔任鼓手、鍵琴手、結他手及Bass結他手等不同位置，而當中彈琴造詣更是出神入化。難怪 RubberBand、側田、MC張天賦、MIRROR、艾粒ILUB、陳卓賢、呂爵安、黃妍、吳林峰及結他手 Jason Kui 等不同類型的音樂單位也曾和他合作。

全能音樂人葉彥廷（Frankie）歴年來屬於自己的作品貴精不貴多。(公關提供)

Frankie 對上一首單曲已是2023年9月推出，由他一手包辦曲、詞、編、監的《姐姐借姐姐遮》，事隔一年，他終於有新作面世，新單曲名字為《努力的天才》。

Frankie 表示《努力的天才》是他於2023年12月5日用了一個晚上的時間寫出來，因為他寫歌的方法是喜歡一日完成，他想將那一刻的想法和感受一次過記下來，否則到了第二天便可能會有所不同。創作靈感來自網絡上的一段短片，內裡有句說話：「當你肯勤力嘅時候都攞唔到5粒星，只係攞到4 粒星，你哋喊出嚟嘅眼淚就有價值，阿sir都會為你喊！」

Frankie 表示《努力的天才》是他於2023年12月5日用了一個晚上的時間寫出來。(公關提供)

Frankie 回想他比別人遲起步，但他相信只要他比其他人更加努力就可以追上，因此《努力的天才》也是 Frankie 夫子自道，他努力透過追夢開拓自己的音樂路，靠自己一雙手和對音樂的熱愛得到大家認同，更成為創作女歌手Serrini梁嘉茵的好拍檔，不單止和她征戰大小不同的表演場地外，也為她撰寫了叱咜冠軍歌《樹仔》。

Frankie 回想他比別人遲起步，但他相信只要他比其他人更加努力就可以追上。(公關提供)

今次《努力的天才》歌詞內的角色便是一個天才，但當這個世界有很多人也非常有天份時，這位天才優勝之處便是他比其他人更努力。Frankie希望藉着這首充滿日系動漫正能量曲風的勵志歌去鼓勵一眾樂迷，無論是暑假後便開學或進入職場，儘管有些人可能贏在起跑線，但亦有很多人出身或背景未必是很好，但只要靠著一直努力永不放棄，最終都能夠擁有成功的人生。