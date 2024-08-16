陳鴻烈邵氏凍齡前妻百歲媽媽離世　憶亡母安詳樣貌皮膚透珍珠光

現年75歲的前邵氏女星、陳鴻烈前妻潘迎紫當年憑《神鵰俠侶》、《一代女皇》在台灣走紅，因童顏樣貌讓人猜不透年齡，而被稱為「娃娃」。潘迎紫5年前拍攝完內地劇《驪歌行》後，一直過著半退休生活，照顧百歲人瑞母親，不過日前（14日）潘迎紫在社交平台透露媽媽已離世，更發文指亡母皮膚透著珍珠光。

潘迎紫當年憑《神鵰俠侶》、《一代女皇》在台灣走紅。（微博）

潘迎紫因童顏樣貌讓人猜不透年齡，而被稱為「娃娃」。（微博）

真係完全唔似75歲！（微博）

潘迎紫在Facebook發文透露母親離世的消息，並寫道：「我最最愛的媽媽離開了我......看着媽媽安詳如酣睡般的臉龐, 皮膚漂亮得仍透着淡淡的珍珠光......我彷彿看到菩薩們牽着媽媽的手, 一路上風和日麗, 踩着彩虹去了阿彌陀佛極樂淨土. 那兒鳥語花香, 七寶池中充滿了八功德水和大大的蓮花, 池底純以金沙鋪地, 微風拂過, 池中湧起了金色水波, 而池的四邊階道都是以金銀, 琉璃, 瑪瑙等四寶所成, 非常莊嚴美麗. 空中悠揚着優雅柔和的音樂~~最愛的媽咪, 感恩這一生有您做我媽咪, 我永遠永遠愛您, 好想念您哦! 願您在極樂世界快樂無憂無慮的生活着, 我們將來在極樂淨土再見! 」

潘迎紫在Facebook發文透露母親離世的消息。（Facebook）

潘迎紫就讀初中期間，在1962年考入邵氏南國實驗劇團第二期，其後憑《神鵰俠侶》、《一代女皇》而為人熟悉。之後於1971年與香港著名演員陳鴻烈結婚，但雙方在1979年離婚。潘迎紫息影後，曾經在美國居住一段時間，後來因為父母年邁而回到香港生活，2013年爸爸離世後，潘迎紫更加珍惜跟媽媽相處的時光，兩母女感情深厚。