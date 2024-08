Facebook創辦人、Fb母企Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)與華裔太太Priscilla Chan非常恩愛,婚後育有3個女兒,雖然結婚多年,朱克伯格仍然懂得氹老婆。日前他在Instagram出Post放閃,公開藝術家Daniel Arsham為太太製作的雕像,隨即引起網民熱議。

朱克伯格(Mark Zuckerberg)與華裔太太Priscilla Chan非常恩愛,婚後育有3個女兒。(IG圖片)

朱克伯格(Mark Zuckerberg)在Instagram發文公開太太雕像的照片,並留言寫道:「找回古羅馬送雕像給妻子的傳統(Bringing back the Roman tradition of making sculptures of your wife)」。朱克伯格一向都熱愛古羅馬文化,而古羅馬時代,為了表達對親人的尊敬其中一個方法,就是設立雕像。

朱克伯格在Instagram發文公開太太雕像的照片。(IG圖片)

有外國網民話似阿凡達。(IG圖片)

望落真係有啲似陳奕迅。(IG圖片)

這尊雕像太太Priscilla喜愛的Tiffany Blue為主色,人像身上穿上銀色長袍,更有一對翼,有不少外國網民就搞笑問雕像是否「阿凡達」。同時又掀起香港網民熱烈討論,更誘人表示:「點解睇落咁似陳奕迅?」