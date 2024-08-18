廖安麗當年被周潤發身體接觸嚇到喊：當時真係唔得，好驚｜專訪

廖安麗（Annie）於1977年參加無綫電視（TVB）第六期藝員訓練班而正式入行，雖然已經半息影多年，但因為與圈中人稔熟，所以間中也會在娛樂新聞看到她的名字。最近好友賈思樂宣布開演唱會，並將收益捐到廖安麗創辦的慈善團體「身前行動」，藉住宣傳活動，廖安麗亦少有地接受傳媒訪問，大談當年入行後的故事。

廖安麗與賈思樂份屬好友。（Facebook圖片）

廖安麗當初會入行，她指恩師黃百鳴的名字絕對要提到，因為當年她中五畢業後，報名了街坊間的話劇班，導師之一便是黃百鳴。當時黃百鳴指廖安麗「身體裏面是流着戲劇的血」，亦為Annie打下了一支強心針，再加上真的喜歡演戲，最終本身是怕醜女的她，決定報名TVB訓練班。

本身是怕醜女的廖安麗在黃百鳴鼓勵下入行。（資料圖片）

廖安麗講到入行後有兩件事令她至今依然深刻，其中一件是關於發哥周潤發：「因為發仔也是一個很頑皮的人，我想大家都公認的，當然頑皮不一定等於不好的。他太喜歡玩，尤其年輕的時候，但我不是，我不是那些出來玩慣的人，所以我不習慣那種比較豪放的玩法。他那次就是因為一些身體接觸，令我覺得很接受不了，覺得好像很害羞，這是我當時的感覺。」廖安麗續指，如果是現在，她當然不會介意，更會「玩埋一份」。

廖安麗曾與周潤發合作《強人》。（劇集截圖）

廖安麗曾與周潤發合作《強人》。（劇集截圖）

「當時真的不行，很害怕，直情很害羞，然後就走了出廠哭。」廖安麗指之後見到發哥也會怕，有一點避忌，因為她當時覺得這個接觸是比較誇張的。

廖安麗曾與周潤發合作《有樓收租》。（劇集截圖）

廖安麗曾與周潤發合作《有樓收租》。（劇集截圖）

還有一件事就是廖安麗在拍《歡樂今宵》短劇《武林聖火令》時，當時她與廖啟智拍檔做武林聖火令的掌門人，他們被安排坐在一個會轉的鐵架上，誰不知突然被拋飛出去，她說：「不知道為什麼，可能是綁得不穩，在轉的過程我和智叔都飛了出去。我眼睛睜一睜看到智叔，他好像翻了個筋斗就站起來，但我就跌到『攤攤腰』，結果跌到頸椎，後來導致生骨刺。」她指雖然當時TVB有出錢讓她找醫生治療，但最終依然留下後遺症。

廖安麗曾與廖啟智拍《武林聖火令》。（劇集截圖）

兩人被拋飛出去。（劇集截圖）

就是這個鐵盤。（劇集截圖）

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