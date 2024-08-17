古裝女神首拍短劇演中年媽媽美貌依然　當年復出被睇死：吃老本吧

有「最美小龍女」之稱的李若彤過往曾參演過不少古裝劇，包括《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等等，古裝扮相大獲好評。昨日（16日）李若彤迎來58歲生日，亦是她的首部網絡短劇《午後玫瑰》正式上線的日子，今次不但是她相隔10年再拍時裝劇，亦是她首次拍攝短劇，更身兼監製一職，她在微博發長文分享感受，直言從其飾演的角色身上看到了自己：「不怕從頭來過」。

李若彤有「最美小龍女」之稱。（劇照）

古裝扮相大獲好評。（微博@李若彤）

李若彤首次拍攝短劇《午後玫瑰》舉行開鏡，更身兼監製一職。（微博@李若彤）

李若彤表示自己多年來沒有拍攝時裝劇，《午後玫瑰》的劇情卻是唯一令她深感共鳴的劇本。（微博@李若彤）

李若彤在微博發長文分享感受，直言從其飾演的角色身上看到了自己：「不怕從頭來過」。（微博@李若彤）

李若彤在劇中飾演的陳琳原本是全職太太，人到中年為了養家重返職場，但身邊人都潑冷水，認為她已經跟社會脫節10年，找不到工作，這個角色的經歷亦令李若彤感同身受：「我比陳琳年長，今天剛好58歲生日，當年復出開工時，耳邊一樣有很多聲音圍繞：你不行的，二十多年前有過經典角色，如今巔峰已過，吃點老本得了！你不行的，影視大環境不好，更年輕更有名的都沒戲拍，你折騰什麼？作為演員，我感恩有過讓大家記得住的角色，但正因為我把自己當一名職業演員，心裏一直有一個聲音跳出來提醒自己：過去就是全部的我嗎？別人說的就是我想要的嗎？不，人只活一次，我珍惜過去，更不怕從頭來過。」

李若彤在劇中飾演的陳琳原本是全職太太，人到中年為了養家重返職場，但身邊人都潑冷水，認為她已經跟社會脫節10年，找不到工作。（IG@carmanlee0816）

這個角色的經歷亦令李若彤感同身受。（IG@carmanlee0816）

美貌依然。（影片截圖）

因為老公失業，所以要重返職場賺錢養家。（影片截圖）

重新出發。（影片截圖）

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2013年李若彤受監製曾志偉邀請，復出拍攝TVB時裝劇《女人俱樂部》。（劇照）

劇集在2014年播出。（劇照）

飾演師奶巫小詩一角。（電視截圖）

相隔10年再拍時裝劇。（微博@李若彤）

李若彤又解釋自己接拍短劇的原因：「我想說：演員沒有大小，只要自己用心演，就是好演員；戲沒有大小，只要大家一起用心做，就能出好戲。」李若彤更將短劇當作送給自己的生日禮物：「除了演員，我這次還多了一個監製的身份。團隊小夥伴翻出我2019年接受訪問時說的那句：我最好的時候還沒到。是啊，我才58歲，就算免費坐公車還要2年。李若彤，繼續大步向前，投入自己真正喜歡的事情，享受你的玫瑰人生。」雖然李若彤已年近60，但多年來Keep住健身的她，身形甚至比年輕一輩更加Fit，完全不輸全盛時期！

李若彤有「最美小龍女」之稱。（微博@李若彤）

再以長髮古裝Look上陣。（微博@李若彤）

多年來Keep住健身。（微博@李若彤）

愈操愈Fit！（微博@李若彤）

不輸全盛時期！（微博@李若彤）

完全唔似年近60。（微博@李若彤）