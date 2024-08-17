無綫前型佬小生生圖一特徵被批老了　與舊愛拍拖6年竟因迷信分手

現年54歲的前無綫型仔小生唐文龍，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》、《人生馬戲團》、《溏心風暴3》等多套經典劇集，靚仔有型，加上健碩的身型，令觀眾留下深刻印象，「金勝」一角可謂其代表作。由於他近年主力北上發展，甚少參與港劇演出，所以觀眾去年見他亮相《一舞傾城》都十分驚喜，並大讚他年過半百帥氣依然。

唐文龍由細到大都靚仔。（視頻截圖）

唐文龍曾演出《十月初五的月光》，「金勝」一角成為經典。(劇照)

唐文龍透露現時有拍拖，但他相當低調。（陳順禎 攝）

昨日有網民於社交網分享了有粉絲在廣東偶遇唐文龍的片段，留言寫道：「這狀態哪裡像54歲的人，每天沒有白鍛煉！#唐文龍 出席活動，熱情的同路人合影，身材仍保持的很好，這狀態哪里像54歲的人。」片中唐文龍一身型佬打扮，親切地與多名粉絲逐一合照，還親自揸機selfie，盡顯友善親民一面。他的狀態keep得好好，怎樣看都不似他的真實年齡。一眾網民都讚他依然好顯年輕好靚仔，然而有部分網民卻指他看來是老了：「眼角皺紋還是不少，但是精神氣和氣質打扮還是偏年輕的」、「一看就50以上了吧」。

唐文龍真實狀態。(小紅書)

唐文龍真實狀態。(小紅書)

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唐文龍真實狀態。(小紅書)

唐文龍真實狀態。(小紅書)

唐文龍真實狀態。(小紅書)

唐文龍至今仍未成定立室，他早前在好友陳敏之的網上節目，聲稱自己有一名山東女友，二人還考慮生兒育女，但一直未有見過真身，唐文龍是否真的有女友，至今仍然是一個謎。唐文龍曾與陳少霞拍拖6年，可惜未能開花結果，他們亦從無公開交代過分手原因。2018年唐文龍接受商台節目訪問時，就罕有談及他與陳少霞分手原因。

唐文龍在該訪問中強調自己從沒跟任何人說過，表示：「當年雖然我最後由台灣返咗香港，但大家都好少見面，佢又忙。而且當時大家仲後生，都有嘈交嘅時候，性格方面有時又會有分歧嘅地方。再加上嗰時係有啲原因，令我哋覺得如果繼續喺埋一齊會對雙方都有壞影響，唔到我哋唔信，因為有啲結果印證咗。例如我同佢一齊，佢父母嘅身體健康變差咗，我嘅事業亦好似一路走下坡。你話迷信又好，信邪又好，點樣都好，我哋係因為咁而分開。」估不到導致兩人分手竟然是因為迷信，不過彼此為了雙方着想，唯有忍痛分開。

唐文龍一向有健身習慣。