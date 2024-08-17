歌神老婆獲名店全員熱情款待露腰打扮養眼　曾被指敗家獲老公護航

現年50歲的徐濠縈於2006年與陳奕迅結婚，婚後誕下女兒陳康堤，因為照顧家庭淡出幕前多年。雖然徐濠熒早已息影，但是她的狀態多年來依然keep得好好，一向熱愛跑步的她身形更是Fit爆，予人感覺十分之健康。徐濠縈上月她突然自爆多年來飽受背痛煎熬，曬出多張X光照，透露要入院做手術治療腰椎間盤突出，並稱是誕女後最大的手術。術後她康復情況理想，已經可以四圍去。

徐濠縈與老公陳奕迅。(ig圖片)

徐濠縈與女兒到上海。（小紅書）

徐濠縈與女兒到上海。（小紅書）

徐濠縈火速康復現身上海。（小紅書）

徐濠縈被偶遇生圖。(小紅書)

近日徐濠縈就到了上海，已多次被粉絲在當地偶遇並把照片放到社交網上分享。昨日有網民就貼出徐濠縈現身上海一家名店的照片，留言寫道：「今天這工沒白打！！陳奕迅 你的演唱會票🎫 我們沒搶到。陳太太 來了兩天Loewe 開心了」。相中可見徐濠縈戴上太陽眼鏡和紅色頭巾，穿上黑色露臍裝，打扮時尚有品味。她與幾位名店職員一起合照，獲他們熱情款待招呼。

徐濠縈於上海名店與店員合照。(小紅書)

徐濠縈作爲時尚達人，向來喜愛名牌服飾，每件都價值不菲，因此她曾被指是「名牌奴隸」，「大洗」形象一直為人詬病。甚至有傳徐濠縈曾經在一小時内，花光80萬港紙，揮霍行爲曾引來她老公陳奕迅粉絲的不滿，紛紛批評她不懂珍惜，肆意揮霍陳奕迅辛苦賺來的血汗錢。面對「大洗」傳聞，徐濠縈表示老公並沒有怨言，也從來沒有向她投訴。陳奕迅也曾公開説過錢賺來就是用來花的，妻子想買什麼都可以，把老婆寵上天。

徐濠縈月前激罕放閃。(IG圖片)

徐濠縈（IG@hilaryxtsui）