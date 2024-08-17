蔡少芬自爆因懷孕想拒演《甄嬛傳》　演爭執戲差啲嚇死孫儷

由古裝劇《後宮甄嬛傳》延伸的綜藝節目《煥新環遊傳》相當受歡迎。而在最新一集，蔡少芬（Ada)就分享拍攝時的一場重要戲份，在懷孕情況下並沒有告知對手孫儷，更為了拍攝效果叫對方大力推自己，而自己就借力保護胎兒，令不少網民都激讚她相當敬業。

《後宮甄嬛傳》延伸的綜藝節目《煥新環遊傳》相當受歡迎。（微博圖片）

在正式拍攝《後宮甄嬛傳》前的時候，Ada就已知道自己懷有身孕，當下她是想推掉拍攝的，她表示：「我在造型的時候，我知道我有身孕了，那時候我就想把它推了。然後，經紀人跟我說你不能推，因為你怎麼跟人家解釋，你不拍，你已經簽約了，既然接了我就好好去幹吧！」

蔡少芬原本想推掉演出。（微博圖片）

既然接下劇集她就用心演出，更為了拍攝效果而沒有將自己懷孕一事公開，反而自覺拍攝時是很輕鬆的享受角色，更進行特別胎教：「那時候我拍的時候，我是很輕鬆的，我一點壓力都沒有，我反而要享受裡面的角色的過程，還跟孩子不停的說『你媽媽雖然是演不好的人，但是我們是有原因的，然後演好她吧！』我要給他知道，就是我要給他灌輸，我們有責任，我們有責任把那個事情做好。」令旁邊兩位嘉賓笑到合不攏嘴。

二人發生爭執推撞的戲，相當有張力。（影片截圖）

相當激烈。（影片截圖）

另外，有一場重頭戲Ada與孫儷發生爭執推撞，為了戲劇效果她竟然叫對方大力推，自己另有辦法保護胎兒，她表示：「甄環最後那場戲，不是我跟她對罵嗎，她把我推下，其實我是跟儷儷說『你大力把我推下』，她那時候不知道我有（懷孕），我還沒有公開，然後她一把我推了，我自己借力就這樣就沒事，然後她後來知道了，她說『你為甚麼不跟我說，嚇死我了，我怎麼可以推你』，我說沒事你都不知道，而且我知道自己的怎麼去保護自己。然後，我覺得這場戲多好看，就是這一下，她也有那個能力，然後我也很可憐。」為了一場戲，Ada可以搏到盡，她對演戲的專業都令大家相當佩服。