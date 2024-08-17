封神榜｜「最美妲己」溫碧霞無人可超越　套套擔正要多謝呢個人

溫碧霞有「最美妲己」之稱，就算距《封神榜》首播已有23年，依然無人可超越。日前（17/8）她出席活動接受《香港01》訪問時，就談到一些關於《封神榜》的往事，原來角色選角和造型當中，也有一些故事。



溫碧霞「中門大開」，衣着相當性感。（陳順禎 攝）

溫碧霞接受《香港01》訪問時表示，現正準備個人演唱會當中，所以最近除了練歌之外還需要修身keep fit：「10月４日會喺廣州開第一站，跟住就會去其地唔同地方，離上次海潮演唱會都有6，7年，所以自己都好期待。」

溫碧霞「中門大開」，衣着相當性感。（陳順禎 攝）

談到當年的《封神榜》，她坦言必定要多謝一個人：「我喺TVB拍咗咁多年電視劇，一開始《與郎共舞》到《圓月彎刀》再到《封神榜》，都係珍姐畀我，所以我要好多謝珍姐畀咁好機會我。基本上佢搵我嘅角色都係女主角擔正，戲份好重，仲有好有挑戰性，我真係好感謝佢。尤其是妲己呢個角色，我當時收到劇本已經好鍾意，因為妲己呢個角色，由一個好單純嘅女仔，慢慢去到狐狸上身變到咁，所以演技上有好大轉變，變到狐狸嘅時候又好衰。呢個角色亦令到我喺事業上面，帶出唔同風格。」

「珍姐」曾勵珍。(截圖)

溫碧霞和楊受成博士。（陳順禎 攝）

溫碧霞和楊受成博士。（陳順禎 攝）

問到妲己的「跌膊」造型，她表示角色一開始較為單純，所以衣着密實，後來因發生了轉變，所以穿着就需要變得性感：「所以服裝嗰邊設計咗個肚兜，佢哋覺得我膊頭靚，所以就叫我露一露膊頭。」

問到當年演戲時有沒有遇到困難，她直言：「我演戲從來都唔覺得困難，由第一套到而家我都好享受過程。每個角色對我都係新挑戰，演每一個角色嘅時候，都唔係演戲，而係變咗戲入面嗰個人。」

溫碧霞有「最美妲己」之稱。（影片截圖）

溫碧霞有「最美妲己」之稱。（陳順禎 攝）

溫碧霞。（陳順禎 攝）

溫碧霞獻吻霍汶希（Mani）。（陳順禎 攝）