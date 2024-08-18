港產男神機場被捕獲態度親民　身體某位置勁突出粉絲驚嘆：好大啊

現年43歲的黃宗澤（Bosco）近年在內地人氣高企，每到之處都有不好女粉絲前呼後擁，年初他還以《廉政狙擊》在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為大灣區視帝，受歡迎程度爆燈。近年穿梭中港兩地發展的黃宗澤，日前在北京機場獲大批女粉絲接機，並把片段分享到社交平台。

黃宗澤榮登大灣區視帝寶座。(葉志明 攝)

現年43歲嘅黃宗澤，獲讚不老傳說。（《法證先鋒VI 倖存者的救贖》劇照）

黃宗澤日前現身北京機場。（小紅書）

見到粉絲露出可愛表情。（小紅書）

《法證先鋒VI 倖存者的救贖》最近在內地及香港熱播，劇中男主角黃宗澤再次成為焦點，獲網民激讚演技好外，還要高顏值識投資，是圈中鑽石級筍盤。雖然靚仔又有錢，但黃宗澤卻沒有一點架子，日前他飛往內地工作時，大批女粉絲到機場接機。黃宗澤知道粉絲等了很久，邊行邊跟大家開心聊天，一點都沒有不耐煩的樣子，貪玩的的他還用手上的小型風扇，吹著粉絲幫對方降溫，並笑說：「吹飛你」，逗得粉絲非常開心。

黃宗澤與女粉絲邊行邊傾偈。（小紅書）

貪玩用電風扇射粉絲。（小紅書）

黃宗澤笑言：「吹飛你」，逗得粉絲非常開心。（小紅書）

此外，黃宗澤當日的衣著打扮也吸引了粉絲注意，他戴了紳士帽、口罩，白色背心和黑色褲，簡約得來不失時尚感，而且還罕有騷出麒麟臂，非常吸睛。該女粉絲寫道：「救命，黃宗澤的肌肉…好大啊！哥的肌肉練得太好了，大飽眼福！ ！ ！無袖無袖！ ！ ！尖叫🙀建議你們逐幀觀看！ ！ ！等我慢慢截圖」。

手臂好粗！（小紅書）

不得了。（小紅書）

與粉絲一起坐電梯。（小紅書）

離開前與粉絲道別。（小紅書）

網民則留言：「黃宗澤大帥哥，個性活潑幽默有趣自律，你看這大肌肉」、「黃宗澤太友善，有親切感」、「好帥」。其實黃宗澤向來對自己身形都十分有要求，而且在健身方面並非玩玩下，為了保持身形，他曾在訪問中透露現在一星期至少去健身四次，非常勤力，早前還分享了與張繼聰在健身室的合照，大騷Fit爆Body。

黃宗澤熱愛健身。（IG圖片）

與張繼聰是gym友。（IG圖片）