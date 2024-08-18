中年3｜74歲傅開成原來好猛料　80歲羅秀蘭悼亡夫：專登唱畀佢聽

《中年好聲音3》137位入圍參賽者今日（18/8）齊集TVB電視城大曬冷。他們會分為大灣區、新馬區、全球好聲音及香港區4大組別，其中香港區參賽者更被分為顏值擔當、唱家班、唱將及SUPER Senior數個類別。140位參賽者各自有其目標，和各人都有故事。

來自新馬區74歲任職攝影師的傅開成和「Super Senior」組別，80歲的羅秀蘭為全場最年長的兩位。（梁碧玲 攝）

中年好聲音3｜顏米羔與朋友組「米羔幫」？ 支嚳儀避談放暗箭傳聞

《中年1&2》歌手支嚳儀和顏米羔出席《中年好聲音3》記者會。（梁碧玲 攝）

當中，來自新馬區74歲任職攝影師的傅開成和「Super Senior」組別，80歲的羅秀蘭為全場最年長的兩位。羅秀蘭接受《香港01》訪問時透露，她為全職的家庭主婦，家有5個兒子和很多個孫兒女。她說：「我鍾意唱歌，知道有呢個節目就想追夢，亦都係一個表演機會。」她表示參賽是受到孩子們推薦，說：「我自己都講唔出口要參加，一把年紀。當佢哋叫我參加，我都冇reject佢哋。」

羅秀蘭表示家人很支持參她參加《中年好聲音3》。（梁碧玲 攝）

問到她的先生有沒有支持她時，她坦言先生已於去年過身。她說：「佢好鍾意聽我唱歌，每次唱K佢都要聽我唱歌。冇錯，呢次係抱住呢個諗法，俾佢知道我嚟參加TVB呢個比賽。我希望嗰日海選佢聽到我唱歌，我專登唱畀佢聽。」她也表示，先生十分喜歡聽她唱《親密愛人》。

羅秀蘭表示參加《中年好聲音3》為紀念已過身的先生。（梁碧玲 攝）

傅開成接受《香港01》訪問時表示，透露自己曾參加歌唱比賽並獲得了冠軍。他說：「1968年就參加歌唱比賽，後來參加了三四年就停下來了，因為生意的關係。停了40多年沒有參加比賽。1995年我退休，開始參加歌唱比賽，就是在新加坡的電視台參加，後來三年之後被邀請參加，那個時候就拿到冠軍。那個時候我70歲。我能夠來這裡參賽，好像在做夢。」

傅開成接受《香港01》訪問時表示，透露自己曾參加歌唱比賽並獲得了冠軍。（梁碧玲 攝）