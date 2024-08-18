中年好聲音3｜40歲爆肌李創偉激似沈震軒　曾激吻溫碧霞：搵餐晏

《中年好聲音3》137位入圍參賽者今日（18/8）齊集TVB電視城大曬冷。他們會分為大灣區、新馬區、全球好聲音及香港區4大組別，其中香港區參賽者更被分為顏值擔當、唱家班、唱將及SUPER Senior數個類別。「顏值擔當」當中就出現了一位「翻版沈震軒」！



《中年好聲音3》137位入圍參賽者，40歲的李創偉和35歲的金翠欣被分為「顏值擔當」組別。（梁碧玲 攝）

40歲的李創偉（Catry）為一名跳舞老師，外貌英俊之餘也練得一身肌肉。原來他曾份加《亞洲電視亞洲星光大道4跳舞吧！》並獲得季軍，也參加過ViuTV節目《阿女又戀嚟》，又曾演出譚嘉儀《喜愛便一起》MV，以及在溫碧霞《只是太愛你》MV中和溫碧霞大膽激吻演出。

40歲的李創偉（Catry）又型又大隻。（梁碧玲 攝）

李創偉曾在溫碧霞《只是太愛你》中和溫碧霞大膽激吻演出。（網上圖片）

李創偉參加過不少綜藝節目。（網上圖片）

他接受《香港01》訪問時，透露曾替不少歌星排舞和伴舞，說：「有甄妮，莫文蔚，HotCha，仲有同JW拍咗MV。（即係星級排舞師？）搵餐晏。」他續說：「今年40，前半（人生）都係做dancer backup，今次我喺度諗可唔可以企中間，挑戰吓自己，所以就嚟參加。」

參加《中年好聲音3》的李創偉曾替不少歌星排舞和伴舞。（梁碧玲 攝）

參加《中年好聲音3》的金翠欣為一位合規主任。（梁碧玲 攝）

35歲的金翠欣為一位合規主任，即協助金融機構，防止洗錢方面的工作。她說：「今年啱啱夠歲數，之前1&2未夠，再之前星夢又過咗，所以今年就嚟參加。其實我由細到大都鍾意唱歌，之前會出吓啲餐廳酒吧騷表演。」