金智媛首個亞洲粉絲見面會大曬歌喉　被粉絲驚喜應援感動淚灑澳門

今年憑韓劇《淚之女王》中「洪海仁」一角爆紅的韓國女演員金智媛，昨晚（17日）在澳門舉行《KIM JI WON 1ST FANMEETING [BE MY ONE] IN MACAU》個人粉絲見面會。在見面會上，金智媛不止分享了自己的喜好、大談歷年不同經典角色的背後故事，更準備了各式各樣的舞台，展現了女演員以外不同的一面。為了歡迎首次到訪澳門的金智媛，現場的粉絲準備了不同的應援，令她感動得當場落淚，淚眼汪汪表示：「非常幸福！」

韓國女星金智媛昨晚（17日）在澳門舉行《KIM JI WON 1ST FANMEETING [BE MY ONE] IN MACAU》個人粉絲見面會。

身穿優雅白色蕾絲裙現身的金智媛演，唱著Connie Francis的歌曲《Stupid Cupid》現身，以俏皮可愛一面為見面會拉開帷幕。透過大熱韓劇《淚之女王》洪海仁一角而更為人熟悉的金智媛，出道14年來飾演過不同經典角色，好像是《繼承者們》的劉瑞秋、《太陽的後裔》的尹明珠、《阿斯達年代記》的坦雅，每個角色都對金智媛意義非凡，談到剛出道不久就出演的《繼承者們》劉瑞秋，金智媛表示：「雖然瑞秋是一個高中生，但是性格很強悍，所以演譯出來有點困難，幸好後面有拿捏到，真的很感謝大家喜歡這個角色！」。而提到了性格爽朗的尹明珠，金智媛立即進入角色向現場粉絲舉手做起軍禮，說：「當時為了演譯這個角色，問了很多軍人朋友的意見，要如何去揣摩，因為台詞已經寫得好好，所以做好敬禮角度非常重要，為了這個動作我練習了很久！」，又表示自己在拍攝時經常聽Dal★Shabet的《Mr.BangBang》。

獲大批粉絲到場支持，令金智媛非常感動。

談到《淚之女王》中的洪海仁，金智媛表示這個角色讓自己學習到很多：「我從這個角色學到了很多，好像是對愛的態度，會變得對自己及身邊的人更誠懇！」，金智媛又提自己劇中最難忘的一幕是白賢祐受傷回來，海仁為他包扎的一幕，金智媛說：「看到白賢祐為了自己受傷，海仁很擔心叫他跟自己約定不要再去了，這些對白是即興說出來的，因為當時的氣氛就自然的說出來了。」，雖然自己不是一個很會即興演出的演員，但金智媛表示在劇中飾演自己家人的演員們都很擅長，所以被他們影響了，自己也會有一點即興演出！

金智媛一身打扮充滿女神的感覺。

金智媛在見面會上還演唱了LeeHi的《Only》，以及《淚之女王》的OST、由金娜英演唱的《日記》，提到為什麼會選這首歌時？金智媛說：「劇中海仁和賢佑說，因為知道自己會死，所以反而不想賢宇留在自己身邊，歌詞中有一句『我的生活有你很幸福』，很有意思，所以我經常聽這首歌。」，在眾多出演的角色中，金智媛選擇了洪海仁為她的人生角色，並感恩的表示，因為有這個角色才能有機會來到這裡和大家見面！

金智媛在見面會上大曬歌喉。

除了向粉絲們分享演員趣事、展現出甚少展露的歌喉外，金智媛亦在見面會上分享了自己的生活照，為了許願捉住隨機掉落的櫻花、親自下廚的早餐、到公開了自己外出散步的自拍，滿滿的生活感都讓粉絲感受到金智媛少女的一面，她更即場公開了自己喜愛的隨身小物：「我經常會把按摩的工具帶在身上，耳機也是我的必需，為了今次的Fan Meeting 我也有帶按摩工具和維他命，但是出門太急了放在了酒店。」金智媛又說自己像樹獺，更即場扮睡在梳化上，稱這就是自己在家裡的樣子！裡裡外外的分享了自己的生活與喜好，完全不把粉絲們當外人，展現出金智媛真實的一面，現場的粉絲們亦聽得津津有味，不時歡呼回應！

金智媛與粉絲重溫經典角色，分享背後故事 。

為了歡迎金智媛首次到訪澳門，粉絲們準備了好多應援，讓金智媛感到非常幸福，更立即吃貨上身，非常可愛：「這次來到澳門希望可以到處觀光，嘗試一下蛋撻，但大家在後台為我準備了，所以我已經吃到，完結後想再吃一個！」為了回報粉絲們的愛，金智媛亦盡量的與現場每一位粉絲對視和互動，讓現場氣氛非常溫馨。

金智媛看到粉絲們花心思準備的一切，感動得當場落淚。

在見面會的尾聲，現場播出了粉絲們準備的影片，並大合唱《太陽的後裔》中的OST《This Love》送給金智媛，看到粉絲們花心思準備的一切，金智媛感動得當場落淚，淚眼汪汪的表示：「雖然我已經有心理準備了，但看到大家看著我閃亮亮的眼神，我還是覺得很感動！」在結束此次巡演後，金智媛將會尋找全新的作品，希望帶一個新鮮的角色、或者是有趣的戲劇給大家。