金智媛首個亞洲粉絲見面會大曬歌喉　被粉絲驚喜應援感動淚灑澳門

今年憑韓劇《淚之女王》中「洪海仁」一角爆紅的韓國女演員金智媛,昨晚(17日)在澳門舉行《KIM JI WON 1ST FANMEETING [BE MY ONE] IN MACAU》個人粉絲見面會。在見面會上,金智媛不止分享了自己的喜好、大談歷年不同經典角色的背後故事,更準備了各式各樣的舞台,展現了女演員以外不同的一面。為了歡迎首次到訪澳門的金智媛,現場的粉絲準備了不同的應援,令她感動得當場落淚,淚眼汪汪表示:「非常幸福!」

韓國女星金智媛昨晚(17日)在澳門舉行《KIM JI WON 1ST FANMEETING [BE MY ONE] IN MACAU》個人粉絲見面會。

身穿優雅白色蕾絲裙現身的金智媛演,唱著Connie Francis的歌曲《Stupid Cupid》現身,以俏皮可愛一面為見面會拉開帷幕。透過大熱韓劇《淚之女王》洪海仁一角而更為人熟悉的金智媛,出道14年來飾演過不同經典角色,好像是《繼承者們》的劉瑞秋、《太陽的後裔》的尹明珠、《阿斯達年代記》的坦雅,每個角色都對金智媛意義非凡,談到剛出道不久就出演的《繼承者們》劉瑞秋,金智媛表示:「雖然瑞秋是一個高中生,但是性格很強悍,所以演譯出來有點困難,幸好後面有拿捏到,真的很感謝大家喜歡這個角色!」。而提到了性格爽朗的尹明珠,金智媛立即進入角色向現場粉絲舉手做起軍禮,說:「當時為了演譯這個角色,問了很多軍人朋友的意見,要如何去揣摩,因為台詞已經寫得好好,所以做好敬禮角度非常重要,為了這個動作我練習了很久!」,又表示自己在拍攝時經常聽Dal★Shabet的《Mr.BangBang》。

獲大批粉絲到場支持,令金智媛非常感動。

談到《淚之女王》中的洪海仁,金智媛表示這個角色讓自己學習到很多:「我從這個角色學到了很多,好像是對愛的態度,會變得對自己及身邊的人更誠懇!」,金智媛又提自己劇中最難忘的一幕是白賢祐受傷回來,海仁為他包扎的一幕,金智媛說:「看到白賢祐為了自己受傷,海仁很擔心叫他跟自己約定不要再去了,這些對白是即興說出來的,因為當時的氣氛就自然的說出來了。」,雖然自己不是一個很會即興演出的演員,但金智媛表示在劇中飾演自己家人的演員們都很擅長,所以被他們影響了,自己也會有一點即興演出!

金智媛一身打扮充滿女神的感覺。

金智媛在見面會上還演唱了LeeHi的《Only》,以及《淚之女王》的OST、由金娜英演唱的《日記》,提到為什麼會選這首歌時?金智媛說:「劇中海仁和賢佑說,因為知道自己會死,所以反而不想賢宇留在自己身邊,歌詞中有一句『我的生活有你很幸福』,很有意思,所以我經常聽這首歌。」,在眾多出演的角色中,金智媛選擇了洪海仁為她的人生角色,並感恩的表示,因為有這個角色才能有機會來到這裡和大家見面!

金智媛在見面會上大曬歌喉。

除了向粉絲們分享演員趣事、展現出甚少展露的歌喉外,金智媛亦在見面會上分享了自己的生活照,為了許願捉住隨機掉落的櫻花、親自下廚的早餐、到公開了自己外出散步的自拍,滿滿的生活感都讓粉絲感受到金智媛少女的一面,她更即場公開了自己喜愛的隨身小物:「我經常會把按摩的工具帶在身上,耳機也是我的必需,為了今次的Fan Meeting 我也有帶按摩工具和維他命,但是出門太急了放在了酒店。」金智媛又說自己像樹獺,更即場扮睡在梳化上,稱這就是自己在家裡的樣子!裡裡外外的分享了自己的生活與喜好,完全不把粉絲們當外人,展現出金智媛真實的一面,現場的粉絲們亦聽得津津有味,不時歡呼回應!

金智媛與粉絲重溫經典角色,分享背後故事 。

為了歡迎金智媛首次到訪澳門,粉絲們準備了好多應援,讓金智媛感到非常幸福,更立即吃貨上身,非常可愛:「這次來到澳門希望可以到處觀光,嘗試一下蛋撻,但大家在後台為我準備了,所以我已經吃到,完結後想再吃一個!」為了回報粉絲們的愛,金智媛亦盡量的與現場每一位粉絲對視和互動,讓現場氣氛非常溫馨。

金智媛看到粉絲們花心思準備的一切,感動得當場落淚。

在見面會的尾聲,現場播出了粉絲們準備的影片,並大合唱《太陽的後裔》中的OST《This Love》送給金智媛,看到粉絲們花心思準備的一切,金智媛感動得當場落淚,淚眼汪汪的表示:「雖然我已經有心理準備了,但看到大家看著我閃亮亮的眼神,我還是覺得很感動!」在結束此次巡演後,金智媛將會尋找全新的作品,希望帶一個新鮮的角色、或者是有趣的戲劇給大家。