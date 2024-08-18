何伯終於獲何太解凍可出鏡　酒店一細節透露二人關係其實唔恩愛？

何伯與何太因月前被《東張西望》連日追訪而成為網紅，二人不時在各個社交平台開直播與網民互動。何太直播時對何伯時而甜蜜時而凶狠，形象「百變」，令人無所適從。日前才甜蜜攜同何伯在商場邊開直播邊「打游撃戰」，前日（16日）就在直播中就大鬧何伯兼趕他「出街瞓」。

何伯與何太因月前被《東張西望》連日追訪而成為網紅。(節目截圖)

何太直播時對何伯而甜蜜時而凶狠，形象「百變」。(節目截圖)

二人昨日（17日）繼續冷戰，何太更在直播中不准何伯出鏡，何伯淪為斟茶遞水。今日（18日）又有新發現，何伯終於獲「解凍」，可以在何太直播中出現，何太更一句都沒有罵何伯，二人又重回甜蜜一刻。下午時，何太在酒店繼續邊吃午餐邊直播，但竟然在他們下榻的酒店中，發生一些小細節……

何伯為何太遞水。(youtube截圖)

何太與何伯相處融洽。(youtube截圖)

何太在直播中一開始時，笑著對鏡頭說：「希望啦，佢哋做仔女嘅就知道係佢哋嘅錯啦，佢老豆（何伯）咁好，佢老豆真係好好。唉，我都估唔到點會可能咁樣對待佢老豆呢！」之後就輕輕倚靠在何伯身邊。

何太今日對何伯突然溫柔。(直播截圖)

之後何太表示餓了著何伯去拿外賣來吃，何伯一走開，就發現他們住的酒店房間原來是兩床房。從片中看上去，房間裡的應該是單人床，不夠兩個人一起睡，難道，何伯及何太的甜蜜只是表面，實際是已經「分床瞓」？

何伯一走開，就發現他們住的酒店房間原來是兩床房。(直播截圖)

從片中看上去，房間裡的應該是單人床，不夠兩個人一起睡。(直播截圖)

難道，何伯及何太的甜蜜只是表面，實際是已經「分床瞓」。(直播截圖)

今日何伯學乖了，在直播中沒有亂說話，有幾分鐘的時間是何太走開了，只有何伯一個人面對鏡頭，但他一句話都沒有說，可能是怕「說多錯多」吧。何太在吃午餐時一邊吃一邊繼續責難「黑粉」，何太讀出有人留言說她「成功係靠你呃嗰何伯啲錢」，她直指留言之人荒謬。

有幾分鐘的時間是何太走開了，只有何伯一個人面對鏡頭，但他一句話都沒有說。(直播截圖)

今日何伯學乖了，在直播中沒有亂說話。(直播截圖)

何太轉頭問何伯：「我幾時有呃過你一毫子啊？我同你風雨同路咗成半年㗎啦。」何伯堅稱：「一毫子冇呃過，一個仙都冇呃過啊！」何太還指自己被抹黑，被黑粉指「咸伯」身上的四千多元，早已被她花光。但何太就澄清自己沒有：「你問下我老公，佢身上仲有四千幾蚊，我仲撐得住我一蚊都唔會洗嘅，我由佢壓袋㗎，咁你哋又點睇呢？」

何太還指自己被抹黑，被黑粉指「咸伯」身上的四千多元，早已被她花光。(直播截圖)

而何太今日的話題一直周旋在錢方面，除了指自己沒有花何伯身上的錢外，更指「佢呢四百幾萬攞得返我都睇唔上眼」，何太說如果何伯不夠錢的話，自己還會「供應」他所需。