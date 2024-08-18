中年好聲音3｜《愛回家》如花驚現參賽　尤志豪：盡努力慢慢行前

《中年好聲音3》137位入圍參賽者今日（18/8）齊集TVB電視城大曬冷。他們會分為大灣區、新馬區、全球好聲音及香港區4大組別，其中香港區參賽者更被分為顏值擔當、唱家班、唱將及SUPER Senior數個類別。



尤志豪又名「蕃茄」，擔任特約演員曾出演多套劇集。（梁碧玲 攝）

140位參賽者之中不乏歌手、專家人仕、商人，甚至是豬農等各行各業，其中可能亦有人對36歲的尤志豪有印象。尤志豪又名「蕃茄」，早年曾簽約「皇娛樂」成為旗下藝人組成男子組合哈比，並曾有一首派台歌《貓紙》。

尤志豪又名「蕃茄」，擔任特約演員曾出演多套劇集。（梁碧玲 攝）

後來他轉型做演員，曾於多套劇集擔任特約演員，包括《愛·回家之開心速遞》中飾演「如花」，亦拍過不少廣告。他接受《香港01》訪問時說：「除咗做演員之外，其實我仲想做歌手。」他直言做演員也是兒時夢想，由中學開始已經演出過舞台劇，再直到出社會也一直於行內打滾。

《愛·回家之開心速遞》入面個「如花」就係尤志豪。（網上圖片）

尤志豪曾出演《雙生陌生人》。（網上圖片）

他續說：「我自己好鍾意演戲，冇對白唔緊要，我有存在感就可以。冇對白還冇對白，但係角色有佢自己定位。」問到做特約演員的收入，他欲言又止，就說：「為夢想，所以我仲繼續做緊主題樂園，會堅持，唔會倒下。我聽好多人前輩都係講，呢行係睇你留到幾耐。」他坦言，在唱歌方面尚有不足，說：「盡努力慢慢行前，行前到幾多就前幾多。」