炎亞綸新劇首映會突然被公開追數 經理人公司指涉及黑道
撰文：胡凱欣
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台灣組合飛輪海前成員吳秉孺（前名炎亞綸）去年因捲入「Metoo」事件而令演藝事業一度停擺，經過一年的審訊後，炎亞綸被判囚7個月緩刑3年。早前他已經全面復出幕前工作，更一度公開戀情，表身邊人為圈外人，生活過得甜蜜快樂。
日前（15日）炎亞綸主演的《Q18量子預言》於台灣舉行首映會，雖然炎亞綸因另有工作未有出席首映會。但當日門外卻有一輛掛有一條長紅布的黑色車停泊，紅布上還寫著「炎亞綸欠錢還錢」，警告味甚濃。
炎亞綸的經理人公司指：「本公司藝人炎亞綸於2015年，在當時的經紀公司華研安排拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年3月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用。」經理人承認被黑道找上。
經理人更表示：「基於只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到10年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」有網民立即留言回覆工作室，表示希望工作室快點著手處理：「拜託工作室能不能做點事，這次被拉橫幅還錢又是怎麼了，快去處理啊」、「工作是快去處理一下還錢的事，那是怎麼了？」