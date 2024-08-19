炎亞綸新劇首映會突然被公開追數　經理人公司指涉及黑道

台灣組合飛輪海前成員吳秉孺（前名炎亞綸）去年因捲入「Metoo」事件而令演藝事業一度停擺，經過一年的審訊後，炎亞綸被判囚7個月緩刑3年。早前他已經全面復出幕前工作，更一度公開戀情，表身邊人為圈外人，生活過得甜蜜快樂。

台灣組合飛輪海前成員吳秉孺（前名炎亞綸）去年因捲入「Metoo」事件而令演藝事業一度停擺。(ig@aayan1120)

台灣藝人炎亞綸今日（10日）出席新劇宣傳無預警認拍拖三年半。(FB圖片)

炎亞綸廣為人知的一段戀情就是被舊愛網紅耀樂指控在他未成年性侵。（直播截圖／聯合報授權使用）

日前（15日）炎亞綸主演的《Q18量子預言》於台灣舉行首映會，雖然炎亞綸因另有工作未有出席首映會。但當日門外卻有一輛掛有一條長紅布的黑色車停泊，紅布上還寫著「炎亞綸欠錢還錢」，警告味甚濃。

炎亞綸因另有工作未有出席首映會。(ig@aayan1120)

炎亞綸的經理人公司指：「本公司藝人炎亞綸於2015年，在當時的經紀公司華研安排拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年3月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用。」經理人承認被黑道找上。

炎亞綸的經理人公司。(ig@riseandshine.2019)

炎亞綸15日未有出席新戲《Q18量子預言》的首映會。（聯合新聞網授權使用）

經理人更表示：「基於只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到10年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」有網民立即留言回覆工作室，表示希望工作室快點著手處理：「拜託工作室能不能做點事，這次被拉橫幅還錢又是怎麼了，快去處理啊」、「工作是快去處理一下還錢的事，那是怎麼了？」