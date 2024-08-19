前途無量劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《前途無量》陸劇改編自小説《錢途》，有張挺作為編劇，沈嚴、曹凱為執導，由白宇、王志飛、董勇、李乃文、王宥鈞領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。該劇由多位實力派老劇骨出演，以生活化的劇情背景講述職場逆襲，內容精彩絕倫！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧前途无量@Weibo

《前途無量》｜劇情大綱

林強（白宇 飾）是聯眾銀行總行授信審批部的副總經理，他不願意為問題貸款簽字，因此得罪了上級領導，被貶到業績表現最差的龍源支行，與林強同期進入銀行的摯友鄭帥（王宥鈞 飾）也受到牽連，一起被降職。龍源支行管理混亂不堪，全靠林強出眾的專業能力，迅速發現了龍源支行的問題所在，很快就建立起了一支工作團隊，並協助支行的員工們爭取應有的利益。林強的行動激怒行長郝偉（李洪濤 飾），開始對他施加種種壓力。林強陷入事業危機，別無選擇下進行反擊，他查明了貸款案的問題，並成功解決。最終，林強不僅實現了職業理想，也為銀行行業重新確立了秩序和規則，維護銀行人的初衷，展現出一個逆襲的職場故事。

《前途無量》播出時間｜最新追劇日曆

《前途無量》一共有26集，8月18日起由CCTV-8、優酷、愛奇藝播放，CCTV電視劇黃金強檔每天19:30播出2集，會員首更4集，8月19日至8月25日每天更新2集。

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《前途無量》｜演員人物關係圖

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《前途無量》｜演員

白宇 飾 林強

銀行授信審批部原副主任，被貶到最差的支行，後憑實力領導團隊逆襲

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王志飛 飾 陳行遠

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董勇 飾 邢禮

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李乃文 飾 錢才