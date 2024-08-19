媽媽朋友的兒子劇情｜韓劇劇情/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《媽媽朋友的兒子》有慎河誾作為編劇，柳濟元為執導，由丁海寅、庭沼珉、金智恩、尹志溫領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《媽媽朋友的兒子》｜劇情大綱

崔承效(丁海寅 飾)就是裴石榴(庭沼珉 飾)的「媽媽朋友的兒子」。承效的父母在他出生後不久，母親就被調到法國工作，於是獨自一人在異國他鄉生下承效。直到承效四歲，母親才帶著他回到韓國老家，所以，小時候的承效只會講法語，不會韓語。而裴石榴家庭的經濟狀況就相對較為貧困，父親經營一間小食店維持生計，母親也做過各種工作。在承效回到韓國後，由於父母太過忙碌，他就一直居住在石榴家，石榴媽媽用心照顧承效，遇到什麼事，石榴和承效都一起生活。承效和石榴自幼就形影不離，一起分享香蕉牛奶，一起洗澡，一起長大之外還記錄對方的黑歷史，這種關係一直維持至石榴去美國留學拍拖之前。

石榴考試成績名列前茅，十分聰穎，畢業後順利進入一家國際大企業工作，同時也談了戀愛。承效原本是游泳選手，如今已成為韓國建築界最受矚目的年輕建築師。然而，有一天石榴突然辭去工作，回到了韓國，她才發現，自己人生中有一段黑暗歷史，就是與承效的從4歲開始就一起洗澡分享香蕉牛奶的回憶。承效和石榴再次相遇，掀開了一段浪漫喜劇的故事。另一方面，女二鄭元音(金智恩 飾)是位消防員，也是男女主的好朋友，從小一同長大，男二姜淡浩(尹志溫 飾)是一名記者，和鄭元音是死對頭，四人展開一段有趣的社區故事。

《媽媽朋友的兒子》更新時間

《媽媽朋友的兒子》一共有16集，2024年8月17日起香港和台灣地區由Netflix獨家播放，每週六、日22:00更新1集。

《媽媽朋友的兒子》｜演員人物關係圖

圖片來源: https://tvn.cjenm.com/ko/lovenextdoor/#pgmPersonRelationPopup/17877

《媽媽朋友的兒子》｜演員

丁海寅 飾 崔承效

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庭沼珉 飾 裴石榴

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金智恩 飾 鄭元音

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尹志溫 飾 姜淡浩