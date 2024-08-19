東張西望｜蔣祖曼話唔敢同偶像合照　黃宗澤聽到滿頭問號兼扁晒嘴

TVB新劇《法證先鋒6倖存者的救贖》最近正在熱播，昨日（18日）於油塘一商場舉行宣布活動，劇中一班演員都有出席。今日（19日）《東張西望》播出活動花絮，黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、關楚耀、蔣祖曼及傅嘉莉六人一同接受《東張西望》主持訪問，突然發現原來蔣祖曼是……



黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、關楚耀、蔣祖曼及傅嘉莉六人一同接受《東張西望》主持訪問。(節目截圖)

蔣祖曼首次走搞笑路線，黃宗澤表示意想不到：「吓，原來咁可愛嘅佢，咁得意嘅。牛高馬大成個model咁，但佢又好搞笑㗎喎，有陣時啲扭扭擰擰啲動作呢，有啲嘢係現場撞出嚟嘅！」但蔣祖曼就表示不認同：「其實我拍嘅時候好驚㗎！因為我每次…到依家見到Bosco，我都仲係好緊張！」

蔣祖曼首次走搞笑路線，黃宗澤表示意想不到。(節目截圖)

黃宗澤表示不解，為什麼蔣祖曼見到自己會緊張，她解釋道：「因為好似好惡咁，但其實佢唔係嘅，佢超nice嘅。好多人都問我點解我拍嗰啲片，點解冇Bosco？我好想講，因為我好怕醜，我唔敢同佢影相！」蔣祖曼一邊說，黃宗澤一邊露出滿頭問號的樣子，因為蔣祖曼說到自己像很兇的樣子。

黃宗澤表示不解，為什麼蔣祖曼見到自己會緊張。(節目截圖)

蔣祖曼一邊說，黃宗澤一邊露出滿頭問號的樣子，因為蔣祖曼說到自己像很兇的樣子。(節目截圖)

蔣祖曼在訪問時面對黃宗澤都坐不定，像是小粉絲見到偶像般。黃宗澤則搞笑看著蔣祖曼說：「我恨咗同你影相好耐！」蔣祖曼立即把黃宗澤推開讓他看著鏡頭：「你唔好望住我，你望嗰邊，好緊張！」黃宗澤聽完後立即扁嘴說：「我渴望咗同Joman影相好耐㗎啦，佢……冇呢個機會，我唔開心！」相信黃宗澤又再展示自己可愛的一面，應該又一次「圈粉」無數。

蔣祖曼在訪問時面對黃宗澤都坐不定，像是小粉絲見到偶像般。(節目截圖)