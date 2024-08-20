何伯曾指與何家有關？翁靜晶解釋何東家族由來：嗰條友唔係親戚

何伯與何太因月前被《東張西望》連日追訪而成為網紅，二人不時在各個社交平台開直播與網民互動，最近更開直播成癮，每天都在社交平台開直播與大家見面聊天。何太於直播時對何伯時而甜蜜時而凶狠，形象「百變」，令人無所適從。

何太直播時對何伯而甜蜜時而凶狠，形象「百變」。(節目截圖)

何太曾說：「咁你點解要咁做法？人哋有道理你就噴出嚟，曬冷出嚟！係咪？曝露自己行蹤！你以後唔好跟住我呀！」何伯又說：「唔跟你跟邊個呀？」（截圖）

繼昨日何伯被「解凍」可以出鏡後，昨日（19日）何太又開直播，據指何太已經從內地回到香港，還到警署報警。片中可見何太在一酒樓用膳，她於直播中提到「冇人要去醫院」，除此之外，她更指今次回港已經報警：「頭先去報警！」至於因什麼事而報警，她卻未有交代，未知是涉及早前她在直播中被提及的「網絡暴力」，還是早前被網民得知住址而被「玩門鐘」有關，不過不少網民都指她浪費警力。大約晚上8時許，又有網民於羅湖目睹二人，指二人又回到內地去。

何太於直播中提到「冇人要去醫院」，除此之外，她更指今次回港已經報警。(直播截圖)

而另一方面，大律師兼何東爵士曾孫何猷彪太太翁靜晶，同日於影片平台直播中提及到「有人」表示與澳門何家有親戚關係，翁靜晶解釋道：「唔洗借人哋條裙蓋自己隻腳，借人哋嘅光環去做咩嘢，借人哋嘅光環蓋自己嘅腳去扮叻扮威都可以。即唔係咁差，都唔好啦，但係你借人哋嘅光環去恐嚇人，話畀人聽我識邊個邊個，我有惡勢力喺澳門呀，又點點點啦，呢個就我覺得有啲過份囉。即係我可以肯定畀你聽，嗰條友呢就唔係親戚，呢個就講完畀你聽。」

大律師翁靜晶今日於影片平台直播中亦提及到「有人」表示與澳門何家有親戚關係。(直播截圖)

翁靜晶繼續解釋何家的「何」由來：「老實講都唔係姓何嘅就荷蘭嚟㗎！但點解姓何呢，其實係佢哋嘅祖先係來自荷蘭，唔係因為佢哋嘅祖先係有一個姓何嘅中國人，係冇呢個姓何嘅中國人嘅！」亦有不少網民在社交平台轉載翁靜晶的片段，更直指何伯「講大話」，指自己與「何」家有親戚關係。