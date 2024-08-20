黎芷珊舊愛仔仔開學遇狂雨幸有爸爸接送　年花XX萬供讀國際學校

現年45歲的張達倫曾與比自己年長12年的黎芷珊譜姊弟戀，最終因男方想結婚生仔，兩人在2012年分手。其後張達倫與圈外女友結婚，並育有仔仔張凱碩（Zachary）。現時6歲的碩碩就讀大埔的挪威國際學校（Norwegian International School），每年學費高達126800港元。而昨日（19日）仔仔開學，竟然遇上狂風暴雨，幸好有廿四孝爸爸接送。

張達倫曾與比自己年長12年的黎芷珊譜姊弟戀，最終因男方想結婚生仔，兩人在2012年分手。（IG圖片）

其後張達倫與圈外女友結婚，並育有仔仔張凱碩（Zachary）。（IG圖片）

張達倫昨日在Instagram分享兒子開學照，並寫道：「碩碩同學Year3 開始了，加油呀！有時見到你，開朗奔放無拘無束嘅性格，真係好為你開心。另一方面睇又擔心，會唔會太freestyle呢？！ 不過什麼都唔重要，只要你保持心地好，有禮貌，好鍾意幫人照顧人嘅性格，就可以了。#重要的一年 #改變是需要的 #勇敢面對 #爸爸會更努力 #所有事情都是體驗」。

碩碩五官深邃，非常靚仔，曬得黑黑實實。（IG圖片）

張達倫非常愛錫仔仔。（IG圖片）

從照片可見，張達倫的仔仔碩碩五官深邃，非常靚仔，曬得黑黑實實，放學時，雙手摸住前方的男同學頭頂，而被整蠱的男同學臉帶笑容，非常可愛，有大批網民都大讚張達倫和太太教得很好。

張達倫昨日在Instagram分享兒子開學照。（IG圖片）

碩碩就讀的挪威國際學校（NIS）建於1994年，幼兒園位於大埔廣福道，小學則在大埔金山路，屬規模較小的國際學校，不過身在環境優美兼有寬敞的開放空間。校園是平房建築走田園風，有山景及球場，還有綠樹成蔭的操場。據知NIS設有幼稚園及小學部，著重以基督教培養學生良好品格，並採用小班教學，功課壓力小。另外，學校提倡自主學習、著重創意，Year 2開始上普通話課，而NIS幼稚園部及小學部的全年學費分別為77,000元及126,800元，分10期繳交，比其他國際學校便宜。