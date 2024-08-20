《特勤女團》｜張曦雯自爆學羅毓儀Cosplay扮兔女郎　陳瀅演女警

張曦雯、陳瀅、羅毓儀今日（20日）出席新劇《特勤女團》拜神，她們三位是新劇當中的女團成員。講到女團是否有身高差距，她們接受《香港01》 訪問異口同聲表示：「着平底鞋嘅時候每人都相差10 cm，着高踭鞋就會一樣。」

張曦雯、陳瀅、羅毓儀今日（20日）出席新劇《特勤女團》拜神。（張祖銘攝）

羅毓儀率先透露新劇的角色形象：「我喺呢套劇好鍾意Cosplay，對於臥底都充滿幻想，知道警隊就有招募緊臥底，佢就即刻攞咗封求職信過去，佢個人就比較爽朗直接，就有少少人來瘋嘅狀態，Keep住呢套劇嘅Energy都係好高。」她繼續指Cosplay都有很多造型，並表示：「有一個角色就叫做偵探虛擬動漫人物，但係有貓嘅耳朵。（會否很性感？）性感就交返俾張曦雯。」

羅毓儀率先透露新劇的角色對臥底充滿幻想，以及好鍾意Cosplay。（張祖銘攝）

張曦雯續說：「我哋三個女仔入邊唯一一個唔係警察嘅，以一個專家嘅身份去破案，所以所有嘢都唔係好醒目，同埋搞笑。」至於是否性感演出，她笑言有一套服裝需要Cosplay，並表示：「好似有個兔女郎嘅衫。」

張曦雯自爆學羅毓儀Cosplay扮兔女郎。（張祖銘攝）

陳瀅透露自己在新劇是動作演員擔當，她說：「我就係一個警察，如果（女團）有啲咩危險都係我負責，我哋三個人擺埋一齊就會突出咗女仔唔同嘅個性，同埋好有趣，好有喜感。」被問到《痞子無間道》是否今年播出，她表示：「我未知道，呢啲都唔清楚，我都想快啲睇！」