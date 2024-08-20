何太話有人指佢本身可以帶動過十億中港經濟　網民錯重點關心呢樣

《東張西望》月前成功捧紅了何伯與何太，二人因為連日被追訪而成為網紅，更不時在社交平台大曨恩愛。未幾，何太真面目現形，在直播中不時凶狠責難何伯，最近更開直播成癮，每天都在社交平台開直播與大家見面聊天。但今日的直播，有不少網民在社交平台討論的竟然不是何太所說的內容，而是……

何太會對何伯突然溫柔。(直播截圖)

何伯與何太每次開直播都會引起網民的熱話。(直播截圖)

昨日（19日）何氏夫婦二人回港「嘆茶」，何太於直播中更提到今次回港是去報警的，何太在酒樓中衝衝直播了10多分鐘便被迫「收機」。之後有網民拍到何氏夫婦二人於荃灣出現，有何太口中的「黑粉」在場罵了她數句，原本在等過馬路的她就掉下何伯，拔腿就跑，對黑粉狂追不捨。

昨日（19日）何氏夫婦二人回港「嘆茶」，何太於直播中更提到今次回港是去報警的。(直播截圖)

何太於直播時對何伯時而甜蜜時而凶狠，形象「百變」，令人無所適從。(直播截圖)

今日（20日）中午二人又開直播，何太在直播中讀出粉絲留言的說話：「如果冇黑粉搞事，何太帶貨早就替國家帶黎過十億稅收，在香港做了幾億慈善，帶動中港經濟，依家就乜x都冇。」而何太都很認同這位粉絲的留言，她表示：「畀你哋使呢啲毒手係咪？無論我喺邊你哋都要搞我。」何太更指自己在內地社交平台「被封號」都是因為「黑粉」舉報，而她現在所用的社交平台「黑粉」舉報不了就選擇報警。

何太更指自己在內地社交平台「被封號」都是因為「黑粉」舉報，而她現在所用的社交平台「黑粉」舉報不了就選擇報警。(直播截圖)

今日網民的重點竟然不是何太所說的內容，反而是在旁邊的何伯，有不少網民指何伯瘦削了很多。有網民認為這個月何伯跟著何太流離失所，連平時何太經常煲的「老火湯」都沒得喝，難怪變得「面黃肌瘦」。更有網民拿出何伯月前在《東張西望》時的照片與現在相比，的確瘦了個圈。

何伯之前真係好似肥啲喎。(網上圖片)

網民真係好好心機。(網上圖片)

今日網民的重點竟然不是何太所說的內容，反而是在旁邊的何伯。(網上圖片)

有不少網民指何伯瘦削了很多。(網上圖片)

有網民認為這個月何伯跟著何太流離失所，連平時何太經常煲的「老火湯」都沒得喝，難怪變得「面黃肌瘦」。(網上圖片)