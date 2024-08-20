顏志恒演音樂劇中一生齊撐場　激唔起伍仲衡父愛：玩人哋嗰啲就好

全港澳「最大型」合家歡兒童音樂劇場2024《神奇學生》，一連四場已經完滿結束，每場表演吸引多位圈中名人，星爸星媽捧場，當中包括黎諾懿，Bob林盛斌，Patrick Sir一家，陳宇琛及太太，波姐馮素波，同國豐，伍文生，中年好聲音好友支嚳儀，吳大強，李佳，譚輝智，梁浩賢等都有帶同家人來支持！

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首次參與兒童音樂劇，伍仲衡（伍Sir）及顏志恒（Benson）表示非常滿意自己嘅表現，伍Sir更認為超乎預期：「其實對於我嚟講，我已經做咗幾十場巡迴，因為每一次彩排我都當真做！我最滿意自己有唱歌加如來神掌嗰場嘅表現，做到我自己都相信我真係一個演員！」而Benson 亦覺得觀眾的反應非常好：「雖然我就唱慣歌，但係Beatbox對我嚟講完全係一樣新嘢，係一樣新挑戰，但現場嘅反應非常之好！都畀咗好多信心我！」

首次參與兒童音樂劇，伍仲衡（伍Sir）及顏志恒（Benson）表示非常滿意自己嘅表現。(公關提供)

首次參與兒童音樂劇，伍仲衡（伍Sir）及顏志恒（Benson）表示非常滿意自己嘅表現。(公關提供)

首次參與兒童音樂劇，伍仲衡（伍Sir）及顏志恒（Benson）表示非常滿意自己嘅表現。(公關提供)

經過幾個月來和小朋友的相處，他們兩位都覺得現在的小朋友非常醒目，表現甚至乎好過大人，那麼有冇有沒有激發起伍sir的父愛呢？：「完全冇喎！小朋友玩人哋嗰啲就好，完全唔使負責任！搣完面豬登就走得，自己就唔好搞啲咁乜嘢喇！」

經過幾個月來和小朋友的相處，都激唔起伍仲衡父愛。(公關提供)

經過幾個月來和小朋友的相處，都激唔起伍仲衡父愛。(公關提供)

既然這樣滿意這次做音樂劇的經驗，兩人會唔會從此愛上做舞台劇呢？伍Sir竟然說：「都係冇！因為我真係好憎背嘢！我之前應承做呢套劇，係因為講明唔會太多對白，咁我睇完之後，又覺得我應付到我，又做得開心，咁先至接，除非下一次邀請我做嘅係王家衛，套舞台劇係自由發揮，完全唔使跟劇本咁都可以考慮一下！」Benson亦很認同：「我都同伍Sir一樣背唔到嘢！所以如果再接都要考慮清楚，不過今次真係一個好開心嘅體驗！」

顏志恒話自己記唔到嘢。(公關提供)