小楊哥爆曾志偉是香港分公司老闆 市值千億直播平台來港插旗

95年出生的抖音網紅「瘋狂小楊哥」原名爲張慶楊，他與雙胞胎哥哥大楊哥因為抖音直播帶貨成為內地頂流博主，2021年3月創辦「三隻羊」集團，憑帶貨，營銷，藝人管理等，用了短短三年多的時間，做到聲勢浩大，內地有傳三隻羊集團市值過千億，僅次於小米集團，認真犀利。

小楊哥早前拍片表示曾志偉是我們香港分公司的老板，更在片中大曬香港辦公室環境。

千億集團睇中曾志偉

「三隻羊」集團內地收入水漲船高，但竟然睇中香港這個地方，更在今日（21日）設立香港分公司，而小楊哥早前更在抖音拍片宣布：「曾志偉是我們香港分公司的老板。」而曾志偉在這兩天亦在其抖音拍片為三隻羊造勢，看來非常重視與三隻羊的合作，如果消息屬實，曾志偉除了是TVB總經理之外又多一個身份，而今日除了是三隻羊集團香港分公司成立日外，亦是TVB中年業績報告發布日，更會廣邀財經版傳媒採訪，不知道到時曾總會否出席。

曾志偉在抖音為三隻羊造勢，就連對著鏡頭「撩鼻屎」都肯做。

三只羊做剪片月入20萬！

至於三隻羊集團內地吸金力有多強，根據《每日經濟新聞》報道，瘋狂小楊哥曾在直播時，被網友問其公司一個月發多少薪水，小楊哥則說，「50萬、500萬都不夠養一些中高層，5000萬是差不多的」。

而小楊哥先前就曾透露「三隻羊」公司規模，大概就有600個員工，加上分公司就有1千多個員工，還有線上剪輯師9000多人，有的線上剪輯師一個月能領到120萬，甚至也有兩個月100、200萬的。