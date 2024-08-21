193郭嘉駿倒車撞跌人上埋TVB節目　洪永城：條片尋日今日依然瘋傳

ERROR成員郭嘉駿（193），前日（18日）因為駕駛其法拉利倒車時撞跌途人而成為熱話，昨日（20日）由區永權與洪永城主持的TVB新節目《瞬間直擊半小時》都有提及此事，193亦因為倒車時撞跌途人而登上TVB的節目。

ERROR成員郭嘉駿因為駕駛其法拉利倒車時撞跌途人而成為熱話。(節目截圖)

由區永權與洪永城主持的TVB新節目《瞬間直擊半小時》都有提及此事。(節目截圖)

他們昨日一集的第一條片就已經提到193撞跌途人一事，洪永城在介紹短片時說：「一定係網絡瘋傳啦，同埋同數字有關嘅。」未知是否因為193是友台的藝人，所以洪永城不方便說出他的名字，只用「數字」來代替。之後區永權旁述片段時，亦表示司機是「高大嘅司機」，未有介紹這個人就是193。

他們昨日一集的第一條片就已經提到193撞跌途人一事。(節目截圖)

未知是否因為193是友台的藝人，所以洪永城不方便說出他的名字，只用「數字」來代替。(節目截圖)

最後在二人綜合事件時，區永權才說出洪永城說與數字有關其實是引言，他在節目中亦有表示撞跌途人的司機是193：「點解你剛才所講，呢條片同數字有關呢。因為片中涉事嘅司機正正就係藝人193郭嘉駿，呢條片喺尋日同今日都係依然瘋傳。」

區永權最後才說出洪永城說與數字有關其實是引言。(節目截圖)

洪永城續說：「事發日期係18號嘅下晏5點鐘左右，到咗尋晚嘅9點左右呢，193就係佢自己社交平台交代成件事。佢話當時見到個婆婆跌低，已經即刻落車向佢道歉同埋問咗婆婆有冇受傷，需唔需要報警啊，需唔需要送院啊，佢話唔需要，193先上車離開嘅。事後佢已經向咗警方備案會盡力配合調查，承諾以後開車會加倍小心路面嘅情況同埋安全。」

洪永城說出193整件事經過。(節目截圖)

區永權表示網民有疑問「如果撞親人係唔係應該即時報警」？區永權立即利用法例向網民解釋：「如果發生交通意外有冇受傷都好啦，司機必須要第一時間立即停車，此外就係要喺24小時之內，親自報警應要求同警方或者涉事方提交個人資料，否則最高係會罰款2萬5千蚊同埋監禁6個月。」