我推的野男LIVE丨贈「震波Eric」愛的抱抱　林淑敏：已經忍唔住喇

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持的TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》，昨晚（20日）最後6位野男登場跟觀眾見面，包括︰17號翟錦豪（Anson）「格鬥江華」、18號陳建華（Eric）「震波建華」、19號布柏軒（Peter）「健身界Peter仔」、20號凌志杰（Irwin）「大波凌」、21號陳家豪（Rambo）「肌界黃貫中」及22號伍家豪（Ivan）「雙節棍野男」，星級嘉賓是《愛·回家之開心速遞》「大小姐」林淑敏。

昨晚（20日）最後6位野男登場（左起）17號Anson「格鬥江華」、18號Eric「震波建華」、19號Peter「健身界Peter仔」、20號Irwin「大波凌」、21號Rambo「肌界黃貫中」及22號Ivan「雙節棍野男」。

星級嘉賓是《愛·回家之開心速遞》「大小姐」林淑敏。

昨晚節目開始6號及火火介紹嘉賓「大小姐」林淑敏出場，她平常高傲自恃她，當見到面前六位野男，亦忍不住失聲尖叫︰「我內心嗰種澎湃已經忍唔住喇，我見慣大場面，但都無見過咁『大』嘅場面。」接住她語帶不忿的說︰「本來噚晚就嚟，但係同『三太』（樊亦敏）打交爭輸咗，嗰心幾唔舒服。」

17號Anson「格鬥江華」及21號Rambo「肌界黃貫中」表演格鬥技。

22號Ivan「雙節棍野男」施展雙節棍。

葉靖儀再次擔任人肉槓鈴。

葉靖儀再次擔任人肉槓鈴。

昨晚可以說是「武術之夜」，多位野男在Show Off環節都表演武藝，有泰拳互搏、雙節棍及空手道，陽剛氣爆燈。率先登場的17號Anson「格鬥江華」及21號Rambo「肌界黃貫中」，他們以泰拳互搏。他們接受訪問時21號Rambo「肌界黃貫中」表示因為多年前看了電影《洛奇》（Rocky），所以下定決心練大隻，17號Anson「格鬥江華」則表示練拳是要保護身邊的人，6號笑言︰「你咁大個胸無人夠膽埋你身啦。」22號Ivan「雙節棍野男」表演的雙節棍技，令在場觀眾拍爛手掌。最後出場的18號Eric「震波建華」表演空手道獲林淑敏垂青，貼上「至威貼紙」及「愛的抱抱」，推高全場熱度。

18號Eric「震波建華」表演空手道，獲「大小姐」林淑敏贈上「至威貼紙」。

「大小姐」林淑敏連隨送出「愛的抱抱」。

各野男在競技項目各出奇謀。

各野男在競技項目各出奇謀。

一如以往經過競技環節「泰坦掠奪者」、「野男頂心杉」後，輪到壓軸公布熱度排行榜，22號Ivan「雙節棍野男」獲19.2萬likes稱冠，17號Anson「格鬥江華」以17.6萬likes居次席。下星期將加入新主持陳欣妍（Shirley），暫時頂替出埠登台的支嚳儀，同時接住的兩周將進入淘汰戰，會有野男被請出局。

野男們都有自己一班fans。