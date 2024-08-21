何超蓮新戲煞科感嘆心情複雜　孖「嫩版金城武」談情正式進軍影圈

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮樣貌標緻，外形出眾，一向都有「最美千金」之稱，更被指與阿嬌（鐘欣潼）撞樣，美貌備受肯定，絕對不輸圈中女星！而何超蓮與演藝圈亦關係密切，不但有不少圈中好友，還曾拍過內地綜藝節目，老公竇驍亦是內地演員，早前何超蓮更正式投身影圈，夥拍有「嫩版金城武」之稱的內地演員此沙拍攝電影，近日新戲正式煞科，何超蓮都有在IG分享感受！

何超蓮樣貌標緻，外形出眾。（微博@何超蓮Laurinda）

美貌備受肯定。（微博@TiffanyAndCo蒂芙尼）

有「最美千金」之稱。（IG@laurinda_ho）

曾拍過內地綜藝節目。（微博@何超蓮Laurinda）

曾拍過內地綜藝節目。（微博@何超蓮Laurinda）

超蓮老公竇驍亦是內地演員。

何超蓮與竇驍拍拖4年後，2023年在峇里島舉行世紀婚禮。（IG@laurinda_ho）

何超蓮曬出多張與台前幕後工作人員的合照，並寫道：「終於殺青啦！在聽到導演這句話的那一刻，很激動，心情也很複雜。第一次作為演員參演整部影片的重要角色，對我來說是一個非常特別的體驗和挑戰，也真的體會到了一部影片幕後工作人員是多不容易啊……大家都起早貪黑，日曬淋雨，每天都在解決各種各樣的問題。當然～這次的體驗最大的收穫也是遇到了這一班可以互相『撐住』的人，在大家筋疲力盡的時候，突然間的一個玩笑或者一堆美食都可以幫大家瞬間充電！這時候葡京葡撻就一定要安排上～」

何超蓮曬出多張與台前幕後工作人員的合照。（IG@laurinda_ho）

新戲正式煞科！（IG@laurinda_ho）

合照。（IG@laurinda_ho）

分享感受。（IG@laurinda_ho）

何超蓮亦有感謝劇組。（IG@laurinda_ho）

最後何超蓮亦有感謝劇組：「謝謝身邊一路陪伴著我的你們。雖然拍攝期間難免面臨壓力和挑戰，但劇組工作人員對我這個新人包容度很高，一直在幫助我，很感謝大家，緣分讓我們一起完成一部作品，很期待電影上映的一天！」其實早在今年6月已有網民於澳門偶遇何超蓮同此沙拍戲，兩人在街頭一起食雪條，造型打扮如同情侶。據知新戲名為《你不來，我不老》，男、女主角為此沙及何超蓮，劇情講述澳門女孩與內地男孩相識又分開，20年後再次重逢，一同見證澳門的繁榮發展。

今年6月已有網民於澳門偶遇何超蓮同此沙拍戲，兩人在街頭一起食雪條，造型打扮如同情侶。（微博圖片）

正式投身影圈！（IG@laurinda_ho）

身材出眾。（IG@laurinda_ho）

不時出席活動。（IG@laurinda_ho）