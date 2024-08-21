人氣花旦鬧市真空露背騷完美沙漏身材　傳舊愛出軌北方佳麗致分手

高海寧（高Ling）近年憑着內地劇《三十而已》以及去年底熱播的TVB劇集《新聞女王》令人氣再創高峰，她更憑《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞。高Ling在內地也非常受歡迎，她在接受訪問時就表示自己會同時兼顧香港以及內地的市場，所以她也會不時更新社交網吸納更多粉絲。

高海寧人氣急升工作不斷。（IG：@sammkoling）

高海寧人氣急升工作不斷。（IG：@sammkoling）

高海寧與岑麗香。(小紅書)

眾所周知高海寧擁有極品身材，該肥的地方肥，該瘦的地方瘦，樣靚身材正的她是不少男士心目中的女神，令男生傾慕，女生羨慕。她當年參選港姐時已十分之突出，經常成為大眾的焦點。難得是她也相當大方，毫不吝嗇她的天賦本錢，不時會以性感打扮示人。日前她就分享了一條短片是她身穿紅色露臍裝配長褲，穿梭於鬧市街頭，寫道：「夏遊香港」。而最令人驚喜是上衣原來是大露背設計，高海寧更是真空上陣，把她的白滑玉背以及完美沙漏身材表露無遺。

高海寧穿上真空露背裝穿梭鬧市街頭。(抖音)

高海寧穿上真空露背裝穿梭鬧市街頭。(抖音)

高海寧穿上真空露背裝穿梭鬧市街頭。(抖音)

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高海寧穿上真空露背裝穿梭鬧市街頭。(抖音)

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高海寧大騷有料身材。(抖音)

高海寧大騷有料身材。(抖音)

高海寧大騷有料身材。(抖音)

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高海寧擁有完美身材。(抖音)

高海寧擁有完美身材。(抖音)

高海寧擁有完美身材。(抖音)

高海寧擁有完美身材。(抖音)

高海寧雖然屬女神級別，但她自從與音樂人鄧志偉分手後，至今依然單身，仍未遇到她的真命天子。高海寧與鄧智偉秘密拍拖多年，雖然他們從沒有公開承認戀情，但外界已認定兩人是一對，更傳已到了談婚論嫁的階段。不過兩人於2020年驚爆分手，有傳高海寧與鄧智偉分手原來是因為有第三者介入，有指是男方認識了一位來自北方的佳麗而導致他和高Ling的感情破裂，最終分手收場。不過高海寧就直指有關報道失實，相片與內容均是胡亂堆砌出來，她亦不會回應並非事實的事。

高海寧當年被視為大熱門。（網上截圖）

高海寧曾因好身材而感到不自信。（影片截圖）

高海寧比起從前自信許多。（影片截圖）