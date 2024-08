Loong9｜新專輯香港成員繼續唔見影　竟然連呢位重要成員都冇份

男團「Loong9」的成員由奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊組成。自3月成團以來一直是非不斷,除了被分成「Loong9 - V」及「Loong9 - S」發展外,被指是「同枱食飯各自修行」,而且一直有傳香港三位成員(冼靖峰、文佐匡及黃奕斌)會「被遺棄」。最近Loong9官方社交平台的帖文指成員們將會推出「新專輯」,但新專輯的參與成員令網民大量討論。

Loong9自3月成團以來一直是非不斷,除了被分成「Loong9 - V」及「Loong9 - S」發展外,被指是「同枱食飯各自修行」。(微博圖片)

近日有指Loong9的官方發圖,沒有香港成員份。(微博圖片)

日前Loong9社交平台發文:「#Loong9攜首專FirstLight勇闖內娛#,成為他人的力量,照亮世界的一束光。🐉We are Loong9. We are the Light.🌟 𝑳𝒐𝒐𝒏」,昨日(21日)官方發文:「全新專輯主打歌《Go for Broke》,打破框架星『光』閃爍,⌛️𝟐𝟎𝟐𝟒.𝟎𝟖.𝟐𝟔 音源正式上線。」

日前Loong9社交平台發文表示將發新專輯。(微博圖片)

文中還附上一張圖片,該圖片中最頂位置有寫上今次專輯有份參與的成員,分別是:「李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊」,只有8位成員參與。除了繼續沒有香港三位成員外,連「C位」的奧利這次專輯也沒有參與其中,不少粉絲都感到疑惑。官方曾發文表示星期六(24日)的家族演唱會,Loong9將會首次演繹新歌,到時候奧利會否以Loong9成員身份一同在台上表演也成未知之數。

Loong9新專輯只有8位成員參與。(微博圖片)

新專輯繼續沒有香港三位成員。三位之前曾被問到是否有一刻感到自己加入「Loong 9」是錯誤?(梁碧玲 攝)

據知,Loong9成員上月到韓國拍攝MV時,奧利已經沒有同行,已經引起不少粉絲的質疑。最近奧利的內地粉絲團更因為聯絡不上公司而發出「維權聲明」,表示奧利出道半年內已經屢次被公司不公司對待,希望公司能正面回應。

奧利之前話自己有唔開心嘅時候,唔知包唔包括今次新專輯冇佢份。(葉志明 攝)

「Loong9」之所以叫Loong9,除了因為是龍年出道外,更因為當初有9位成員,現在首張專輯就已經少了香港成員,再少了奧利,Loong9還是Loong9嗎?對於香港的三位成員(冼靖峰、文佐匡及黃奕斌)再一次「被消失」於團體活動,《香港01》曾聯絡三位,但至截稿前仍未得到回覆。

上星期張鎬濂生日,合照已經少了奧利。(微博圖片)

男團「Loong9」的成員。 前排(由左至右):江信熹、李權哲、奧利、冼靖峰、梁詩煜 後排(由左至右):郭殿甲、陳梁、文佐匡、白子奕、黃奕斌、張鎬濂、陳鑫昊

奧利內地粉絲團的「維權聲明」全文如下:

奧利先生作為Loong9組合C位,在出道不到半年的時間裡,屢次經歷不公對待、公司對藝人權益及形象維護不力等惡性事件,對藝人及粉絲都造成了嚴重的負面影響,奧利後援會(@奧利OLLIE_巧克力工廠)現攜全體奧利粉絲望@樂華娛樂杜華 @樂華娛樂 @Loong9_Official 就以下疑問及訴求給予正面回應。



—————————————————-————



疑問如下:



1️⃣奧利作為《亞超超星團》節目真金白銀打投出道的組合C位,已知6月底組合第一次前往海外籌備新專輯時,奧利全程參與了籌備,因何原因8月19日【新專輯官宣未包含奧利】❓



2️⃣奧利作為組合C位【未出席家族演唱會】截止本公告發出已過去26天,在已知8人官宣海報早已備好、公司藝人盡數出席的情況下,公司仍未對不出席原因給出任何情況說明,請問是否正視過粉絲的合理關切❓



3️⃣從6月13日起,整整兩個月的黑熱搜、黑詞條,對藝人抹黑造謠、人身攻擊,甚至網暴粉絲,公司在知悉以上惡性事件接連發生的情況下,並【未採取任何正當的法律措施維護藝人的名譽】、對造謠者、網路暴力施暴者給予任何警告處理,請問是否重視過藝人的合法權益、未來發展及身心健康❓



4️⃣常州組合演出,在前一日彩排設備已故障,並告知藝人正式演出前會再進行試音的情況下,直至藝人下台調試,設備仍未恢復正常。公司至今未對事故緣由、試音過程作出正面解釋,任由藝人遭受無端抹黑,承受丟失舞台機會的身心傷害,請問是否【核查過具體事故責任】❓現場演出對接工作人員是否存在把控疏忽❓是否尊重過藝人對舞台的努力及炎炎夏日下購票等待的粉絲❓



5️⃣7月26日組合第二次前往海外籌拍專輯MV,已知前一日奧利綜藝已殺青回京,本次MV籌拍仍未包含奧利,請問是出於各種考慮去除了組合C位的專輯分量❓



6️⃣7月16日及7月30日組合官抖發布的內容為同一天拍攝,但7月30日的翻跳影片只有8人,C位缺席,先前也屢次出現模糊C位的情況,請問是否有正視C位的組合番位及曝光分量❓



—————————————— ———-————



訴求如下:



1️⃣對組合C位未參與的組合專輯、組合活動給予合理明確的解釋,並給予相應的資源分量,正視組合唯一C位,明確藝人後續的發展規劃‼ ️



2️⃣積極採取法律手段,維護藝人合法權益,告黑維權、抵制網路暴力刻不容緩‼ ️



3️⃣合理安排藝人行程,積極關切藝人的身心健康,並積極安撫粉絲情緒‼ ️



—————————————————-————



藝人的良好發展及健康和諧的粉絲生態是我們共同追求的目標,其中少不了公司的積極配合與引導,希望@樂華娛樂杜華 @樂華娛樂 @Loong9_Official 能重視以上粉絲的合理關切。後續奧利粉絲也會積極配合奧利的發展規劃,全力支持公司的營運工作及宣傳推廣。



2024年8月19日

奧利OLLIE_巧克力工廠

攜帶全體奧利粉絲