何氏夫婦甜蜜現身房署難道肯加名　輕鐵月台做直播又誤觸法例？

《東張西望》月前成功捧紅何伯與何太成為網紅，何氏夫婦的話題度依然未減，更不時在社交平台開直播與大家見面聊天。一開始時，何氏夫婦都會大曬恩愛，未幾，何太的真面目就現形，不時在直播中凶狠責難何伯。最近更每天都要開直播，她亦有留意網民的說話。昨日（20日）網民才表示擔心何伯身體，因為最近何氏夫婦「流離失所」，何伯沒有滋補湯水喝，已經開始出現「面黃肌瘦」的情況。



何太於直播時對何伯時而甜蜜時而凶狠，形象「百變」，令人無所適從。(直播截圖)

《東張西望》月前成功捧紅何伯與何太成為網紅，何氏夫婦的話題度依然未減。(直播截圖)

何氏夫婦甜蜜現身房署總部

較早前亦有網民於社交平台分享了幾張照片，相中見何氏夫婦手牽手出現在「房署總部」，未知是否與房署商討公屋單位加名的事宜。之前有指何太一直不肯加何伯名字於公屋，是怕資產總值超過標準。

何太喺屯門一屋苑開直播被保安驅趕

今日（21日）何太繼續開直播，最初她在屯門一屋苑開直播，她於直播中一一回應網民，又指今天不回內地：「唔返啊，係香港攞房住啊。」其實何太於屯門有一公屋單位，但因為住戶中沒有何伯的名字，所以他未能於公屋內留宿，以致何太要不停帶何伯「流浪」。何太亦有回覆網民為什麼何伯最近沒有湯水喝，她則表示「依家冇條件煲」。

何太繼續在屯門一屋苑開直播。(直播截圖)

結果何太又被保安驅趕。(直播截圖)

何太於屋苑直播了10分鐘左右，就有保安上前「驅趕」她，保安禮貌地向她表示接到有人投訴她在這裡開直播。何太不憤的說：「係啊，又搞事啊啲人，連我哋係屋苑坐下都又搵管理員過嚟，話我哋唔可以喺度做直播，真係荒謬！」之後何太繼續手執電腦於街上邊直播邊四圍走，最後何氏夫婦坐在一輕鐵月台上繼續直播。

何太手執電腦繼續直播，而何伯則跟隨其後。(直播截圖)

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何氏夫婦於月台直播又觸犯法例？

有網民見何氏夫婦於月台直播，立即指：「輕鐵站應該都唔可以直播，因為會影到其他乘客。」亦有網民立即翻查「港鐵附例」，指何氏夫婦已經觸犯港鐵附例中的「28H.粗言穢語1(e)」條：「不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限的情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像。」亦有網民表示之前從不會看這些附例：「因為河馬，大家開始學睇個堆從來無咩人睇既附例！」

網民見何氏夫婦於月台直播，立即上網看「港鐵附例」。(網上圖片)

網民見何氏夫婦於月台直播，立即上網看「港鐵附例」。(網上圖片)

網民表示何太已經觸犯港鐵附例中的「28H.粗言穢語1(e)」條。(網上圖片)