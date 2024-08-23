影圈女神孖準視帝男友情侶裝睇騷　拖實男友姪仔母愛爆發好事近？

37歲的張振朗近年成為無綫力捧小生，曾連續兩年在《萬千星輝頒獎典禮》上得獎，成為首位獲頒「飛躍進步男藝員」僅一年就獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，「視帝」之位可謂指日可待。

張振朗獲無綫力捧，成為當家小生。（資料圖片）

楊偲泳早前憑《毒舌大狀》入圍金像獎「最佳女配角」，以性感造型行紅地氈。（資料圖片/陳順禎、梁碧玲攝）

在《毒舌大狀》中，楊偲泳與黃子華針鋒相對。（劇照）

他早在2019年5月被網民踢爆衝破異台戀愛禁令，與當時仍是ViuTV藝人身分的楊偲泳（Renci）著情侶衫遊日本拍拖，張振朗回港後直認與女方譜異台戀。兩人拍拖至今已經5年，感情穩定，雖然甚少貼合照或同框，但近一兩年愈愛愈高調，經常帶對方出席朋友聚會，Renci更與張家關係融洽，故經常被傳「好事近」。

早前Renci貼旅行相，張振朗留言大讚：「好靚」公然放閃冧死女。（IG@renciysw）

《毒舌大狀》Re-U，楊偲泳激罕攜眷出席，未知是否幫手搭路帶男友進軍影壇？（IG@renciysw）

張振朗亦有帶女友出席好友飯局。（IG圖片）

張振朗與楊偲泳越愛越高調，這張家庭照力證女方已融入張家，與其兄長、大嫂及姪兒如一家人。（IG圖片）

楊偲泳早前到佛山探男友班，大方與現場人士合照。（小紅書）

前晚（21日）兩人又孖住去睇郭富城演唱會，雖然張振朗在社交平台貼的後台相中，只得他單人與城城合照，未見Renci蹤影。不過有讀者向《香港01》報料，當日張振朗、Renci、張振朗大嫂、張振朗兩個姪仔、張振朗哥哥一齊坐，Renci睇騷期間非常投入，城城唱快歌時跟住揮動螢光棒，更拖著男友姪仔隻手仔揈，母愛洋溢，亦似乎已完美融入張家，深受家中小朋友喜愛，看來Renci已一早準備好做人妻甚至人母！讀者又表示，當Renci見到鏡頭時，都有微笑及「舉V」，相當大方友善，而且真人樣子非常甜美。

張振朗貼的後台合照中，只得他單獨與郭富城，未見女友楊偲泳。（IG@owencheung）

張振朗被捕獲與楊偲泳拍拖睇郭富城演唱會。（讀者提供）

Renci挨住男友睇騷，小鳥依人。（讀者提供）

兩人身穿情侶裝，齊齊著牛仔褸。（讀者提供）

唱快歌時，期間Renci拖住張振朗姪仔手揈揈。（讀者提供）

散發著母愛，將來一定會是個好媽媽！（讀者提供）

讀者大讚Renci真人樣子甜美，見到鏡頭時更大方舉V，旁邊的就是張振朗大嫂和姪仔。（讀者提供）

二人坐在蔡卓妍和容祖兒身後，Encore時也有響應城城呼籲企起身跳舞。（讀者提供）

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