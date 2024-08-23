影圈女神孖準視帝男友情侶裝睇騷 拖實男友姪仔母愛爆發好事近？
撰文：金秀玲
出版：更新：
37歲的張振朗近年成為無綫力捧小生，曾連續兩年在《萬千星輝頒獎典禮》上得獎，成為首位獲頒「飛躍進步男藝員」僅一年就獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，「視帝」之位可謂指日可待。
他早在2019年5月被網民踢爆衝破異台戀愛禁令，與當時仍是ViuTV藝人身分的楊偲泳（Renci）著情侶衫遊日本拍拖，張振朗回港後直認與女方譜異台戀。兩人拍拖至今已經5年，感情穩定，雖然甚少貼合照或同框，但近一兩年愈愛愈高調，經常帶對方出席朋友聚會，Renci更與張家關係融洽，故經常被傳「好事近」。
前晚（21日）兩人又孖住去睇郭富城演唱會，雖然張振朗在社交平台貼的後台相中，只得他單人與城城合照，未見Renci蹤影。不過有讀者向《香港01》報料，當日張振朗、Renci、張振朗大嫂、張振朗兩個姪仔、張振朗哥哥一齊坐，Renci睇騷期間非常投入，城城唱快歌時跟住揮動螢光棒，更拖著男友姪仔隻手仔揈，母愛洋溢，亦似乎已完美融入張家，深受家中小朋友喜愛，看來Renci已一早準備好做人妻甚至人母！讀者又表示，當Renci見到鏡頭時，都有微笑及「舉V」，相當大方友善，而且真人樣子非常甜美。
.