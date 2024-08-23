幸福視后上演泳衣放題解放驕人身材　大曬長腿極養眼唔似三子之母

視后胡杏兒早前同老公李乘德飛到意大利出席吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）的婚禮，盛裝赴宴的胡杏兒分別以粉色吊帶高衩長裙及黑色露背晚裝上陣，高貴又優雅，搶盡新娘鏡！雖然胡杏兒已是三子之母，但身形依然Fit到漏，日前她又曬出一輯泳照，大曬好身材！

胡杏兒早前同老公李乘德飛到意大利出席吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）的婚禮。（IG@myoliemyolie）

粉色吊帶高衩長裙。（IG@myoliemyolie）

盛裝赴宴。（IG@myoliemyolie）

黑色露背晚裝。（IG@myoliemyolie）

出席完婚禮後，順便在意大利度假。（IG@myoliemyolie）

狀態大勇！（IG@myoliemyolie）

胡杏兒同老公李乘德在上個月帶着三個囝囝，一家五口到馬爾代夫度假，享受陽光與海灘，當時胡杏兒已曬出不少度假靚相，但原來好戲在後頭，日前她再大派福利，曬出多張泳照，並寫道：「It’s nearly the end of summer, let’s catch the tail of it!! 👙🩱🤿Btw which color of the swimsuit you like? 🤍💚🖤（夏天快結束了，讓我們抓住它的尾巴吧！順便問一下，你喜歡哪套泳衣？）」

胡杏兒同老公李乘德在上個月帶着三個囝囝，一家五口到馬爾代夫度假。（IG@myoliemyolie）

曬出不少度假靚相。（IG@myoliemyolie）

曬出不少度假靚相。（IG@myoliemyolie）

日前她又曬出一輯泳照。（IG@myoliemyolie）

大派福利！（IG@myoliemyolie）

相中所見，胡杏兒分別以白色、黑色及綠色一件頭泳衣上陣，盡顯高䠷身形，一雙長腿十分吸睛！據知胡杏兒今次特別請了當地的攝影師拍攝，戴上黑超的她對着鏡頭擺出各種Pose，氣場十足，不少圈中好友包括楊茜堯、姚子羚、陳自瑤、鄭秀文等都有留言大讚，有網民問道：「點解你生完三個小朋友都仲咁fit皮膚又咁好？」胡杏兒亦大方回應：「健康飲食，心情愉快，睡眠😆👍👍」

特別請了當地的攝影師拍攝。（IG@myoliemyolie）

長腿！（IG@myoliemyolie）

盡顯高䠷身形。（IG@myoliemyolie）

超Fit！（IG@myoliemyolie）

完全唔似三子之母！（IG@myoliemyolie）