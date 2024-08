幸福視后上演泳衣放題解放驕人身材　大曬長腿極養眼唔似三子之母

視后胡杏兒早前同老公李乘德飛到意大利出席吳千語與「百億富三代」施伯雄(Brian)的婚禮,盛裝赴宴的胡杏兒分別以粉色吊帶高衩長裙及黑色露背晚裝上陣,高貴又優雅,搶盡新娘鏡!雖然胡杏兒已是三子之母,但身形依然Fit到漏,日前她又曬出一輯泳照,大曬好身材!

胡杏兒早前同老公李乘德飛到意大利出席吳千語與「百億富三代」施伯雄(Brian)的婚禮。(IG@myoliemyolie)

粉色吊帶高衩長裙。(IG@myoliemyolie)

盛裝赴宴。(IG@myoliemyolie)

黑色露背晚裝。(IG@myoliemyolie)

出席完婚禮後,順便在意大利度假。(IG@myoliemyolie)

狀態大勇!(IG@myoliemyolie)

胡杏兒同老公李乘德在上個月帶着三個囝囝,一家五口到馬爾代夫度假,享受陽光與海灘,當時胡杏兒已曬出不少度假靚相,但原來好戲在後頭,日前她再大派福利,曬出多張泳照,並寫道:「It’s nearly the end of summer, let’s catch the tail of it!! 👙🩱🤿Btw which color of the swimsuit you like? 🤍💚🖤(夏天快結束了,讓我們抓住它的尾巴吧!順便問一下,你喜歡哪套泳衣?)」

胡杏兒同老公李乘德在上個月帶着三個囝囝,一家五口到馬爾代夫度假。(IG@myoliemyolie)

曬出不少度假靚相。(IG@myoliemyolie)

日前她又曬出一輯泳照。(IG@myoliemyolie)

大派福利!(IG@myoliemyolie)

相中所見,胡杏兒分別以白色、黑色及綠色一件頭泳衣上陣,盡顯高䠷身形,一雙長腿十分吸睛!據知胡杏兒今次特別請了當地的攝影師拍攝,戴上黑超的她對着鏡頭擺出各種Pose,氣場十足,不少圈中好友包括楊茜堯、姚子羚、陳自瑤、鄭秀文等都有留言大讚,有網民問道:「點解你生完三個小朋友都仲咁fit皮膚又咁好?」胡杏兒亦大方回應:「健康飲食,心情愉快,睡眠😆👍👍」

特別請了當地的攝影師拍攝。(IG@myoliemyolie)

長腿!(IG@myoliemyolie)

盡顯高䠷身形。(IG@myoliemyolie)

超Fit!(IG@myoliemyolie)

完全唔似三子之母!(IG@myoliemyolie)