日本搖滾天王HYDE睽違5年再來香港開騷　特別為海外觀眾準備驚喜

睽違5年，日本搖滾天王HYDE將帶同全新專輯《HYDE [INSIDE]》於11月7日來到香港麥花臣場館舉行世界巡迴演唱會「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」。這次HYDE的巡演暫時宣佈會到七個城市和地區，包括台北、香港、紐約、洛杉磯等地，對HYDE來說，坦言是一個極大的挑戰，不過他相信一想到歌迷等待已久，就會渾身有勁，有唱不完的歌，交出最亮眼的成績單給大家！

睽違5年，日本搖滾天王HYDE將帶同全新專輯《HYDE [INSIDE]》於11月7日來到香港麥花臣場館舉行世界巡迴演唱會「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」。

今次HYDE的亞洲巡演，第二站便是香港，香港歌迷很快可以一睹搖滾天王在台上迷人的風采，除了專輯《HYDE [INSIDE]》新曲的演出外，他還特別為海外準備的驚喜曲目與表演內容。

除了專輯《HYDE [INSIDE]》新曲的演出外，他還特別為海外準備的驚喜曲目與表演內容。

相信看過《「鬼滅之刃」 柱訓練篇》動畫的動漫迷都不會陌生，《夢幻》及《永久 -トコシエ-》這兩首歌正是HYDE今年(2024)以個人身份與MY FIRST STORY合作的歌曲。眾所周知，HYDE除了身為彩虹樂團L’Arc-en-Ciel、VAMPS與THE LAST ROCKSTARS的主唱，自己也有很多以個人身份發表的作品，首首都是大熱作品，每每一發表即風靡全球，堪稱不滅的經典！估計他今次巡演曲目之中也少不了這兩首大熱門金曲。

HYDE除了身為彩虹樂團L’Arc-en-Ciel、VAMPS與THE LAST ROCKSTARS的主唱，自己也有很多以個人身份發表的作品。(ig@HYDE)

至於新專輯《HYDE [INSIDE]》，是用四年時間製作的心血結晶，共由14位非常出色的音樂人聯手打造，包括SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等人氣樂隊成員，HYDE的樂隊成員及其他國際製作人。是次演唱會，為了海外歌迷特別準備的驚喜曲目及表演，HYDE希望大家在社交媒體上用#HYDE_LIVE_2024 標籤分享心中最喜歡HYDE歌曲，告訴HYDE你最期待LIVE上聽到什麼歌曲！