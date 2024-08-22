蔡少芬自爆主動公布結婚嚇親傳媒　被誤會是假消息：給他們震驚了

由古裝劇《後宮甄嬛傳》延伸的綜藝節目《煥新環遊傳》相當受歡迎，各位嘉賓除了大談拍攝心得之外，還不時會分享家庭事，就好像蔡少芬（Ada)在最新一集中談到其結婚公開一事，是她主動撰文通知各大傳媒，豈料被傳媒誤以為是假消息，過程中相當搞笑。

《煥新環遊傳》相當受歡迎。（《煥新環遊傳》微博圖片）

在狗仔隊瘋狂年代，Ada與張晉拍拖都是在玩地下情，並沒有對外公開，而這種戀愛生活維持了5年之久。直到她要宣布結婚，他們的戀情才被公開，她表示：「在香港我如果沒有記錯的話，我是香港第一個自己公開我結婚了一個演員。因為香港那時候狗仔隊好瘋狂，你不可能說的，很多人都是收起來的，我們那時候，我就跟我老公說，我說『要不就別結，要不結了我們就公開，怕甚麼呀』我們都已經決定了。」

Ada主動公布結婚消息。（微博圖片）

在決定要結婚後她就親自撰文通知各大傳媒，豈料惹來誤會，她表示：「我自己寫各位甚麼傳媒朋友甚麼的，我說我是甚麼我要結婚了，我已經找到了一個極品老公，他是愛家庭、愛老婆，愛甚麼的，然後我說我們決定要結婚了，祝福我們吧！這樣。我就叫我經紀人發到每一個報刊裡面，因為有些記者朋友是我們的朋友，他們還打電話過來我公司說『有人誤議Ada寫一封信過來發給我們的報章，你們要小心。』然後，我經紀人說『那個是真的是Ada寫的，而且是Ada告訴你們的。』他說『不會吧！』嚇死他們了都給他們震驚了。」而她亦曾說過主動公布婚訊後變化特別大，可以光明正大做自己跟另一伴牽手，那種感覺是很開心的。