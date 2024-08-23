東張西望｜宅男沉船按摩女郎被呃100萬　主持勇闖家屬公司追數

今日（22日）的《東張西望》講到一名30歲化名Ronald的受害者，為「18歲」的按摩女郎欠下巨債，Ronald更指本金連利息差不多接近100萬。Ronald接受《東張西望》主持魏柏豪訪問時都承認自己有好色的成份：「其實都係衰咸濕啦，都冇得否認呢件事！」但幸好有女友阿儀在身旁陪他一起走過來。

《東張西望》講到一名30歲化名Ronald的受害者，為「18歲」的按摩女郎欠下巨債。(節目截圖)

Ronald接受《東張西望》訪問認衰咸濕。(節目截圖)

30歲的Ronald身材肥胖，是很多人口中的「宅男」，他4年前於社交群組內見到有按摩服務的資訊，結果是他「上釣」了。Ronald認識的按摩技師名「小希」，看上去年紀輕輕，但當時原來已經「身懷六甲」。

30歲的Ronald身材肥胖，是很多人口中的「宅男」。(節目截圖)

Ronald認識的按摩技師名「小希」，看上去年紀輕輕，但當時原來已經「身懷六甲」。(節目截圖)

Ronald指小希一開始是正常提供按摩服務，但後來就開始提供「特別服務」，而Ronald亦有光顧過她這種服務。經過親密的接觸後，小希開始向Ronald借錢：「識咗大概兩年到啦，舊年年頭佢開始問我借錢，佢話自己生咗仔啦，其實屋企冇錢。因為佢有話佢男朋友入咗戒毒所，臨入去之前呢，就將啲錢攞走晒，所以佢自己冇錢啦。」

Ronald指小希一開始是正常提供按摩服務，但後來就開始提供「特別服務」。(節目截圖)經過親密的接觸後，小希開始向Ronald借錢。(節目截圖)

經過親密的接觸後，小希開始向Ronald借錢。(節目截圖)

魏柏豪反問他為什麼不自己去借錢，Ronald表示當時以為她已經「成年」（夠18歲）：「後尾先發現佢得16歲左右，未夠18歲借唔到錢，而且佢又唔係咩正當工作，更加借唔到啦。」Ronald最初相信小希的經歷，覺得她身懷六甲仍然要出來工作，覺得她很可憐。

魏柏豪反問他為什麼不自己去借錢。(節目截圖)

Ronald提當初小希借錢的理由都離不開孩子，說自己沒錢交住院費，之後就開始慢慢編出其他原因。小希之後向Ronald借錢的原因是說懷疑自己有乳癌，Ronald見她的情況這麼可憐，就先後借了她數萬元。小希借完一次又一次，最後更搬出一些荒謬的理由：「佢又話自己可能做啲黑社會陪人吸毒品，陪食咁啦，即係陪人點下毒品煙嗰種。陪住啲人食，自己搵到啲錢嘅。」事後小希表示自己被拘捕：「跟住就話保釋又要錢啊，佢話欠人好多錢嘅，佢話你要唔科錢畀我呢，佢就出事㗎啦，然後佢就話佢朋友畀人捉住咗。佢話你唔畀錢我呢，咁我朋友就會畀人強姦畀人輪姦㗎啦。」

Ronald提當初小希借錢的理由都離不開孩子，說自己沒錢交住院費，之後就開始慢慢編出其他原因。(節目截圖)

小希借完一次又一次，最後更搬出一些荒謬的理由。(節目截圖)

小希明白「有來有往」這個道理，於是把自己的性感照及私密部位照傳絡給Ronald，Ronald亦深深地「上當」，繼續借錢予小希，結果令自己債台高築。結果，Ronald連本帶利欠下接近100萬巨債，他向小希表示希望她還錢時，小希卻「玩失蹤」，最後只能自己負起百萬債務。

+ 2

Ronald女朋友阿儀曾以Ronald之名找小希，希望她會還錢予他們，但小希一直推卸責任，又向阿儀表示沒有證據證明Ronald曾借錢予她。最後魏柏豪亦嘗試聯絡小希之前向Ronald借錢時提供的家人朋友電話號碼，結果全部沒有接聽。而魏柏豪亦去到小希爸爸公司，希望向她爸爸了解事情，但她爸爸卻表示自己已經有1-2年沒見過女兒小希。

Ronald女朋友阿儀曾以Ronald之名找小希，希望她會還錢予他們。(節目截圖)

小希一直推卸責任，又向阿儀表示沒有證據證明Ronald曾借錢予她。(節目截圖)

小希一直推卸責任，又向阿儀表示沒有證據證明Ronald曾借錢予她。(節目截圖)