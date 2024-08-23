阿Mo深夜再次更新IG　上載與SoChing同框跳舞片

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會中被一塊巨型屏幕突然墜落而受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林每星期都會發代禱信文代阿Mo的治療進度。阿Mo經過2年的治療，上星期（17日）李盛林提到阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100%，手指方面也開始有麻痺的感覺。

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會中被一塊巨型屏幕突然墜落而受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。(ig@momo.lky)

上星期（17日）李盛林提到阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100%，手指方面也開始有麻痺的感覺。(ig@momo.lky)

昨日（22日）深夜時分，阿Mo的個人社交平台再次更新，他於限時動態中轉發了兩條他之前於舞蹈室拍攝的跳舞片。其中一條更是與女友蘇芷晴（SoChing）一起跳舞，雖然他在限時動態中並沒有留下任何訊息，但已經令到不少網民感到振奮，希望可以見到他的社交平台繼續更新。

昨日深夜時分，阿Mo的個人社交平台再次更新。(ig@momo.lky)

阿Mo於限時動態中轉發了兩條他之前於舞蹈室拍攝的跳舞片。(ig@momo.lky)

阿MＯ李啟言與前COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

前COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）參與《全民造星4》首輪比賽時，阿MＯ李啟言亦為其編舞，行動上支持女友參賽。而在總決賽當晚更化身伴舞同台演出。（IG@momo.lky）