COOKIES好姊妹快閃澳門　Stephy爆：有人入賭場被查身分證勁過份

2002年出道即爆紅的女子組合Cookies，雖已解散多年，近半已結婚產子淡出娛樂圈，但幾位成員感情要好不時會聚會。Stephy鄧麗欣近日與餅碎好姐妹到澳門快閃30小時，更爆料指有人入賭場時，仍被人查身分證：「好過份﹗」



23年11月，Miki（中）、Kary（右二）合體去睇鄧麗欣演唱會，Kary承認已破冰。（資料圖片）

一早淡出幕前的「餅碎」陳素瑩Gloria，一直有同Cookies成員見面，看來她是Cookies的友誼大使！（IG圖片）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）近日相約快閃澳門（IG：@stboo）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）近日相約快閃澳門，由澳門長大的Elaine做嚮導，駕車到處覓美食，一餐又一餐開懷大吃葡撻及歎海鮮等，Miki亦難得放低仔女放假：「三十小時澳門遊，說好的富來，突然加插了更多好味的加時留澳門💗食飽玩飽未訓飽，瞓覺可以留返香港先瞓😎多謝大家既安排🫶🏻難得放假的一天」

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）近日相約快閃澳門（IG：@stboo）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）近日相約快閃澳門（IG：@stboo）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）感情甚好。（IG：@stboo）

Stephy更留言爆料：「澳門の約❤️食得好飽😋玩得好年輕🤪年輕到有人入賭場仲比人查身分證😅好過份，感謝 @elaineho422 又做司機又做導遊帶我哋食好西，好彩有你😁等你下次黎香港再年輕一番😆😆」

鄧麗欣（Stephy）爆料有人被check身份證（IG：@stboo）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）玩得相當盡興。（IG：@stboo）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）玩得相當盡興。（IG：@stboo）

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）玩得相當盡興。（IG：@stboo）