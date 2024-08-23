邊水往事｜吳鎮宇隔5年推出劇集大受好評　零對白演技震撼人心

現年62歲的吳鎮宇近年推出的電影口碑票房都相當理想，就好像《默殺》破10億人民幣，相當厲害。而想不到他相隔5年後推出劇集（網絡劇）《邊水往事》同樣大受好評，其中有一幕零對白的眼神戲，被網民激讚是教科書級別，展現出一種無聲的震撼感，影帝級演技備受讚賞。

《邊水往事》大受歡迎。（《邊水往事》微博圖片）

久違推出劇集的吳鎮宇，與內地演員郭麒麟一同主演《邊水往事》大受歡迎，目前劇集在「豆瓣」平台已奪得8.1高分，劇情緊湊、情節間環環相扣、敘事手法鮮明、再加上演員演技到位等，電影感十足，令觀眾看得特別投入。

「豆瓣」平台奪得8.1高分。（網上截圖）

而在劇中吳鎮宇是飾演猜叔，是三邊坡「邊水」的話事人，是山裡為毒販提供日常用品，與各方勢力都保持友好關係，黑白兩道都通吃。作為地方勢力之一，吳鎮宇在外給人一種大佬感滿滿的威嚴氣勢，但內裡他有另一面卻難以為人所知。而在最近播出的一幕戲中，他盡現了不少內心戲，在零對白的情況下，展現出人物的複雜心事。

零對白無聲演技。（微博圖片）

眼神充滿戲。（微博圖片）

從這一段10秒零對白的戲所見，吳鎮宇獨自一人對着牆上的一幅照片細看，透過鏡頭慢慢的運動，可從照片裡反射出他複雜的情緒，從一開始對外凝望，到專心看着照片，隨後眼神一轉往下看再往上看，眼神變化為之快，展現出濃濃滄桑感以及內心複雜的心事，無聲的演技令網民拍案叫絕。然而，這一幕戲更被網民稱為教科書級別演技，對他有讚無彈，大家留言表示：「真的是影帝」、「演技真的絕了」、「真正的演技就是用眼神」等，感染力非常強。