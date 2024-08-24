陳柏宇《你瞞我瞞》有生理反應15年後真相大白　因上台前做呢件事

陳柏宇於2006年入行以《固被》一曲出道，近年曾登日本知名頻道「THE FIRST TAKE」獻技，更被網民封「隠歌歌手」。要數陳柏宇的知名事，莫過於是2009年於簽唱會上演唱《你瞞我瞞》時，疑似出現生理反應一幕。時至今日依然在網民心中留下深刻印象，不過，到底當年是不是「太興奮」呢？又為什麼會出現這個「反應」呢？最近醉心於玩Threads陳柏宇就於網上解釋了此事！



陳柏宇曾登日本知名頻道「THE FIRST TAKE」獻技。（截圖）

陳柏宇被網民封「隠歌歌手」（IG@ckw720）

早年陳柏宇登上熊仔頭YouTube節目時，就曾為事件解畫。他說：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。有啲詭異嘅原因係乜嘢呢，佢扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」熊仔頭認同：「一個正常嘅男人一定feel到！」當時陳柏宇的健身教練更笑言：「好多學生之前都問過我呢個問題，我都維護住佢嘅，我直接話『誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁』！」

最好笑係陳柏宇俾網民叫「陳伯」。（threads截圖）

有網民於threads上發文，問道：「陳伯當年發生咩事，諗起啲咩？」帖文迅即引起網民共鳴，有人說：「00後會唔會有一半都冇睇過呢條片」，也有人直言「大癲」，其後更引出陳柏宇本尊回應，親自解釋。他坦言當時上台前睡了一會，才會有這個現象，更說：「係男人嘅都會明。」

之後也有網民也分享說：「如果特別攰既情況下瞓既話，個情況更加嚴峻。」更有不少網民指經過15年後，事件終於真相大白。