傳《2024環球小姐》香港區賽ViuTV轉播　呢位「港姐冠軍」將出戰

《2024香港小姐競選》舉行得如火如荼，原來也有另一個國際性賽事即將展開。闊別23年，與世界小姐、國際小姐及地球小姐並稱為世界上四大選美活動的 環球小姐（Miss Universe）早前舉辦海選，並宣布復辦香港區賽事，勝出者更代表香港參加2024環球小姐全球總決賽，勝出者更可獲一百萬現金獎 ！

闊別23年的環球小姐（Miss Universe）再有香港區事。（網上圖片）

據知今次選美競選亦不乏一些城中美女，例如有ViuTV「口罩小姐」亞軍的徐蒨寧（阿姨），亦有《2021年度香港小姐競選》最上鏡小姐楊培琳，姚祖恩 亦有參加。據消息指，現時大會已從一眾美女之中揀選了最後16強參加環球小姐（Miss Universe）香港區賽事。

身材嚟講，雷莊𠒇真係唔錯。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇在2017年當選後一年離開香港發展。（資料圖片）

《2017香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐雷莊兒，亞軍何依婷，季軍黃瑋琦，big big channel最受歡迎香港小姐張寶欣。（資料圖片）

更令人感到意外的是，據聞2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）亦在最後16強名單之中。同時，亦有傳聞指，是次環球小姐（Miss Universe）香港區賽事將於ViuTV播出。不過傳聞歸傳聞，到底雷莊𠒇會否參賽，以及賽事會「大搞」在電視台播出抑或只是「細細哋」在網上播出，還需等待大會公布詳情。

《2017香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐雷莊兒，亞軍何依婷，季軍黃瑋琦，big big channel最受歡迎香港小姐張寶欣。（資料圖片）

身材嚟講，雷莊𠒇真係唔錯。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇卸任後返回加拿大發展，並不時在IG Post出性感照，大曬Fit爆身材。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇是2017年港姐冠軍兼最上鏡小姐。不過賽果一出即備受質疑，更遭到網民批評為歷屆最醜的港姐冠軍。（雷莊𠒇IG圖片）

2017年香港小姐冠軍，雷莊𠒇（Juliette）。（資料圖片）

雷莊𠒇（ig@juliettelouie）

與男友Matthew愛得甜蜜的雷莊𠒇很快便回復心情，並在IG上載由男友親自操刀的半裸浸浴相。（ig@juliettelouie）

2017年雷莊𠒇當選香港小姐後，曾參加選美活動。（IG@juliettelouie）

2017年雷莊𠒇當選香港小姐後，曾參加選美活動。（IG@juliettelouie）