前東張女神型格婚紗照曬長腿　阮嘉敏谷出心型胸平卧一樣有睇頭

《東張西望》近年成為女神上位指標，加入成為主持上位後，不少人轉戰拍劇。現年33歲的阮嘉敏（Mandy）近年以轉戰拍劇，幾套重頭劇都見到其身影，發展順遂。她亦深明流量密碼，近日又在IG發放福利照，一系列婚照令人眼前一亮。



阮嘉敏發展相當不錯。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏不時曬長腿。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏真係唔似得163CM。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏在2016年參選港姐10強止步，落選後簽約TVB，因主持《東張西望》而人氣急升，被封為「東張女神」，2022年離開《東張》後專注拍劇，《靈戲逼人》、《逆天奇案2》到近日《法證先鋒6倖存者的救贖》都佔不少戲份。

阮嘉敏在《法證先鋒6倖存者的救贖》佔不少戲份。

阮嘉敏在《法證先鋒6倖存者的救贖》佔不少戲份。(影片截圖)

阮嘉敏在《法證先鋒6倖存者的救贖》佔不少戲份。(影片截圖)

阮嘉敏在《法證先鋒6倖存者的救贖》佔不少戲份。(影片截圖)

有別於劇中飾演執法人員「王靜」冷酷形象，日前阮嘉敏晒出一輯型格婚照，馬甲形短婚紗配長長拖尾曬白滑長腿，低胸設計更令好身材表露無遺，卧在地上都相當堅挺，但Mandy笑言：「要穿上美麗的裙子，都是不能夠吃飯的。」

阮嘉敏上載一輯婚紗照曬長腿。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏收起笑容一樣靚。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏收起笑容一樣靚。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏身材甚有睇頭。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏身材甚有睇頭。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏身材甚有睇頭。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏身材甚有睇頭。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏上載一輯婚紗照曬長腿。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏上載一輯婚紗照曬長腿。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏身材甚有睇頭。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏收起笑容一樣靚。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏身材甚有睇頭。（IG：@mandyyuen）

阮嘉敏收起笑容一樣靚。（IG：@mandyyuen）