梁思浩曾光顧尖沙咀神醫打$320回春針　媲美醫美：好多娛樂圈去睇

梁思浩的YouTube直播節目《娛樂好好玩》掀起不少話題，集集花生指數都十足！最近他就大爆不少女星都幫襯尖沙咀一名神醫打回春針，梁思浩更稱功效媲美醫美：「佢呀支針好勁㗎，真係好掂！好多明星去，登記完冇坐返4個鐘都未輪到你。上到去好多國家領導人，大明星嗰啲相黐晒喺度。」

今集提到尖沙咀神醫！（截圖）

梁思浩更分享自己的廿幾年前的親身經歷：「我問一個女人，我話你都有個歲數啦，我一個Auntie ，我都叫佢Auntie，即係我再加個10-15年，哇，皮膚緊一緊嘅，嗰陣佢都5、60，個Auntie塊面同啲手靚到不得了，面上係一啲斑都冇，之後佢就幫我打電話去問個醫師，佢只要你比佢拮一支回春針，你Body永遠就Keep住後生。（1支就可以Keep咁多年？）係呀！（咁支針幾多錢呀？）人人都係320蚊。你拮10支又係320，1支又係320。咁嗰位係拮1支（咁拮邊度㗎？）肚臍對落我唔記得幾多分。」

不少網民都求地址！（截圖）

而另一位主持梁銨庭和江美儀盲追問：「（你拮咗回春針未？）有，梗係有。（拮咗㗎啦？拮咗都係咁？）好耐冇拮喇大佬，其實同娛樂圈冇關只係好多娛樂圈去睇佢。佢聲稱係香港少數用嘅髮針，比頭髮更加幼嘅針！（咁咪唔痛？）拮完你都唔知，對準個回春穴，拮得準好似個身放咗電咁。（你有冇呢個感覺？）有有有。」梁思浩稱每次至少等4小時：「每位病人睇唔夠1分鐘都要等4個鐘，你知唔知排咗幾多人。佢最叻回春針同幫人生仔女。」

梁思浩原來已經拮咗。（截圖）