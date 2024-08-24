模範夫妻生圖曝光真實狀態震撼視覺　男方曾後悔當年未能保護老婆

現年52歲的張智霖 （Chilam）與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。袁詠儀多年前在訪問中哽咽曾做第三者，後悔傷害張智霖，張智霖卻表示：「我不在乎她以前經歷過什麽，衹是恨自己沒有早一點遇見她、保護她，我很愛她。」足見他有多寵愛老婆。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大，今年已經17歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時除了拍拖，也會跟好友見面敘舊，總之就是有影皆雙，還會經常夫妻檔出席活動。

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀與張智霖經常夫妻檔出席活動。(微博圖片)

前日張智霖與袁詠儀身穿情侶裝現身品牌活動，吸引不少民眾圍觀。而在接受訪問時，二人都有問必答，靚靚更自爆兒子魔童（張慕童）有情竇初開想法，他有愛情疑問時，大多都是找爸爸傾談比較多。有不少網民把兩人於當日的生圖放到社交網上分享，發文激讚兩人表示：「超近距離見到靚靚 保養得也太好了，全程說說笑笑 一看就是被寵大的女孩子。張智霖也是360度無死角的帥，香港明星是吃了防腐劑嘛真的太年輕了！」、「他倆五十多狀態太好了，原相機拍的袁詠儀和張智霖，張的身形看起來就三十多歲的樣子」，驚嘆兩人不會老，狀態絕佳。

袁詠儀生圖。(小紅書)

袁詠儀與張智霖生圖。(小紅書)

袁詠儀與張智霖生圖。(小紅書)

袁詠儀與張智霖生圖。(小紅書)

袁詠儀與張智霖生圖。(小紅書)

袁詠儀與張智霖生圖。(小紅書)