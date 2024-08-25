「最強Body」Julia月底希臘女神抵港　課金仲可以做情境男主角！

講起日本AV女優，相信大部分人都能說出例如三上悠亞、蒼井空、八掛海等幾個名字，了不起還能說出松本一香、青空光、天使萌等當紅的AV女優。不過，講到當中的「最強Body」就肯定是擁有不科學身材，2010年出道的Julia。以往要一見日本AV女優往往需要坐飛機去日本參加見面會，原來近年已有一間叫SIXTOY的公司大搞日本AV女優見面會，一個月內就邀請4位女優訪問出席粉絲見面會。



「最強Body」京香Julia即將抵港。（IG＠sixtoy6）

Julia別名亦叫 京香Julia，出生於1987年日本埼玉縣。被譽為「最強Body」的她在2010年出道。憑其不科學的性感身材已大受關注，其後更演出多達百套作品。值得一提的是，2010年至2011年間她曾拒絕了除拍攝AV外所有商演訪問，直到2012年復出後才重新參加活動，擔任汽車雜誌模特兒等工作。

京香Julia依然魅力不減。（IG@julia.official_ac）

Julia現年37歲，但對忠實粉絲來說，她的魅力依然不減。近年她減少了AV演出，而將更多時間放在經營粉絲群之上。根據資料，離對上一次她與粉絲近距離互動，已經是2018年的成人展。據知，她將於8 月 31 日到香港出席絕無僅有的粉絲見面會。

大會以「神話」做系到主題，除了已舉辦的涼森玲夢的巫女主題見面會，松本一香的小惡魔主題見面會，還有快將舉行的Julia的古希臘女神主題見面會，亦有Miru & 青空光的 雙天使天堂花園粉絲見面會及神木麗的愛神維納斯主題見面會。歷時粉絲們可近距離與心儀女神見面和自拍，更可以透過購買「台詞券」一嘗扮演情境劇情中的男主角，滿足粉絲們多年來的夢想。

京香Julia依然魅力不減。（IG@julia.official_ac）

京香Julia曾於《花姐ERROR遊》中出現。

2019年2月份播出的《花姐ERROR遊》中，ERROR四子更曾獲得爭取與Julia擁抱20秒的機會。當其時四子更對節目組的安排興奮不已，尤其是自認是「Julia忠粉」的吳保錡。到底粉絲見面會上會不會有Julia從後擁抱粉絲的情節呢？

京香Julia曾於《花姐ERROR遊》中出現。

京香Julia曾於《花姐ERROR遊》中出現。（IG@julia.official_ac）

不經不覺，京香Julia已經37歲。（IG@julia.official_ac）

松本一香在港粉絲見面會活動花絮。（截圖＠sixtoy6）

對上一次松本一香粉絲見面會都好精彩，點擊下圖睇圖輯