「ViuTV隱藏靚主持」李賢影性感婚紗照　單手掩胸惹半裸疑雲

「ViuTV隱藏靚主持」李賢除了幕前工作以外，更加是活動展覽公司的老闆娘。早年出現在幕前的時候，她已被網民所留意。近期她與網紅YouTuber拍攝YT片時，以性感泳衣現身，更引起了不少哄動。

李賢客串了一集《飛黃騰達》，與陳安立有情慾戲。（截圖 / ViuTV）

李賢（Leanne）主持《舉高雙手3》。（截圖 / ViuTV）

這位幕前幕後一樣咁成功的李賢多年來曾主持或演出過不少節目、劇集，例如有《學神出沒注意》、《水著考有Feel》、《舉高雙手3》和劇集《飛黃騰達》等等，原來近來她亦與型佬大廚主持飲食節目《今晚煮邊科》。

李賢（Leanne）主持飲食節目《今晚煮邊科》。（截圖 / ViuTV）

李賢（Leanne）主持飲食節目《今晚煮邊科》。（截圖 / ViuTV）

李賢（Leanne）主持飲食節目《今晚煮邊科》。（截圖 / ViuTV）

李賢影婚紗照。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢Leanne（IG@李賢）

李賢真係好fit。（IG@leeyin_leanne）

李賢超性感浸溫泉，澎湃上圍衝擊網民。（YouTube截圖）

李賢超性感浸溫泉，澎湃上圍衝擊網民。（YouTube截圖）

李賢超性感浸溫泉，澎湃上圍衝擊網民。（YouTube截圖）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

「ViuTV隱藏靚主持」嘆世界碧波蕩漾 獨家比堅尼照入嚟睇真啲

李賢身材好好。（IG@leeyin_leanne）

嘩！李賢身材好好。