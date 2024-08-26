無綫史上最靚女主播驚現港鐵美貌惹熱議　曾與有婦之夫傳緋聞密會

現年34歲的藍可盈是無綫前新聞從業員，曾為港聞組高級記者以及女主播，憑住標緻的樣子以及甜美的笑容，當年被封為史上最靚女主播。她年前已離巢無綫，鮮有現身幕前，但她的美貌至今依然令人印象難忘。

《晚間新聞》主播藍可盈。（myTV截圖）

昨日有網民於facebook專頁分享了兩張藍可盈現身港鐵的熒幕截圖，當時正有人在月台上接受傳媒訪問，藍可盈就靜靜地站在旁邊，所以就一起出鏡了。有網民留言表示：「哇，好耐無見。她現在是港鐵工作人員嗎？」、「她突然出现是任職什么機構？」

同日又有另一位網民於該專頁分享了藍可盈在地鐵車廂內的照片，寫道：「藍可盈真人— 前TVB新聞記者 （即日，攝於彩虹站）」有網民留言：「嗰陣時係大台好靚㗎喎」、「當年在街頭直播，見過真人，青春靚女」、「堅靚！」相中的藍可盈化了淡妝，清麗脫俗，依然十分靚女。

藍可盈突然現身港鐵，並出鏡了。(fb圖片)

藍可盈突然現身港鐵，並出鏡了。(fb圖片)

藍可盈現身港鐵。(fb圖片)

藍可盈現身港鐵。(fb圖片)

藍可盈現身港鐵。(fb圖片)

藍可盈於2015年11月被指搭上已婚的無綫主播吳璟儁，有傳媒更影到兩人凌晨到天水圍密會，令無綫新聞部高層袁志偉以及黃淑明震怒，於報道出街當日召開緊急大會，吳璟儁當晚即被調離主播台，沒有主持《晚間新聞》。不過翌年6月，吳璟儁與藍可盈又被安排一齊主持《六點半新聞報道》。