JW鍾柔美詹天文合體唱港姐主題曲　15強佳麗高貴晚裝行Catwalk

《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》MV將於明日（26日）隆重首播！《Proud To Be A Woman》由知名音樂人趙增熹作曲、 劉易昇填詞，並由JW王灝兒聯同「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）攜手獻唱。

《2024香港小姐競選》主題曲由JW、鍾柔美及詹天文獻唱。

JW。

詹天文。

鍾柔美。

15強佳麗1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis，在MV中分別以不同顏色的鮮色系華麗晚裝上陣，除了有展現美態與儀態的Catwalk、還有飄逸感十足的慢鏡特寫鏡頭，既能展現出自信女性美的同時，畫面亦十分唯美。

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JW、Yumi和Windy亦先後以兩大不同風格造型亮相，分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服，及展現個人特色的Solo服。三人當中，以JW的造型最為搶眼，JW先以黑色閃石緊身晚裝造型坐在寶座上Sharp醒亮相，配以舞台華麗射燈及霸氣甫，相當Impressive；之後換上白色低胸露肩晚裝的她，裙襬上佈滿雪紡Ruffle，感覺猶如披了嫁衣。Yumi和Windy則分別以紅、白裝型上陣，造型既具青春氣息，亦散發仙氣。

JW以黑色閃石緊身晚裝造型坐在寶座，非常搶眼。

Yumi和Windy則分別以紅、白裝型上陣。

造型既具青春氣息，亦散發仙氣。

JW、Yumi和Windy接受無綫娛樂新聞台訪問。

Windy自爆兒時曾有港姐夢。

日前無綫娛樂新聞台直擊JW、Yumi和Windy錄音情況，三位受訪時笑言歌曲風格猶如主題樂園公主歌曲，又謂錄音時腦中浮現出城堡、煙花、公主裙等不同畫面，JW說：「我自己好鍾意，我平時都聽開呢個類型嘅歌，同埋覺得好配合成件事，加埋啲歌詞真係好有畫面，真係有種Proud To Be A Woman嘅感覺！」還指由於整首都是英文歌，她有特別留意歌詞的咬字和發音。Yumi說：「有好夢幻嘅感覺，好開心可以唱到。」Windy則自爆兒時曾有港姐夢：「我細個係想參選港姐，大個就冇咗呢個諗法，但好開心可以唱到呢首歌。」

王汛文（左起）、程姜月、盧凱怡。

李曼思(左起)、倪樂琳、鍾翠絲。

梁嘉莹（左起）、俞可程、莊曉婷。

陳甜甜(左起)、吳芷靖、陳紫佟。

楊梓瑤（左起）、謝淑怡、秦冀雯。

近年積極增加與觀眾及網民互動的無綫，今年港姐設有「我最喜愛佳麗」投票活動，並於明日（26日）晚上10時30分正式展開，全球網民只要進入投票頁面，便可以投選心水佳麗，每位參加者每日都可以參加投票，每次可以投選1至3名佳麗。而曾參與投選「我最喜愛佳麗」的香港地區投票者，即可參加抽獎活動，成功被抽中並答對簡單問題，便可贏取豐富獎品。是次活動投票結束時間定於9月15日《2024香港小姐競選決賽》當晚，實質截止時間則會於決賽期間公布，敬請密切留意官方公布詳情。